dbrand stoppt Companion Cube für Steam Machine nach Valve-Abmahnung

dbrand stellt den Verkauf des Companion Cube Gehäuses für die Steam Machine ein. Valve setzte die Rechte durch. Alle Infos zu Rückerstattungen.

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Editor-in-Chief bei PlayFront und Spezialist für kritische Analysen. Niklas Bender steht für eine klare redaktionelle Kante und furchtlosen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR‑Floskeln. Er...
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dbrand stellt den Verkauf des Companion Cube Gehäuses für die neue Steam Machine mit sofortiger Wirkung ein und erstattet alle Vorbestellungen. Der Zubehörhersteller reagiert damit auf eine Unterlassungsaufforderung von Valve, da das Produkt ohne offizielle Lizenz vertrieben wurde.

Das Gehäuse, das optisch an das ikonische Design aus Valves Portal-Franchise angelehnt war, verschwand innerhalb weniger Stunden von allen Vertriebskanälen. Laut Studio-Statement von dbrand erfolgte der Verkaufsstart am 22. Juni 2026. Kurze Zeit später schaltete sich die Rechtsabteilung von Valve ein. Das Produkt verletzte geistiges Eigentum. Der Verkauf wurde gestoppt.

Sämtliche Kunden erhalten ihre Rückzahlungen bis zum Ende der laufenden Woche. Ein nachträglicher Lizenzierungsversuch seitens dbrand wurde von Valve abgelehnt. Damit ist das Projekt endgültig tot.

Ein bekanntes Muster im Graubereich

Der Vorfall reiht sich nahtlos in die Historie des Herstellers ein. Bereits zum Start der PlayStation 5 legte sich das Unternehmen mit Sony an, als es modifizierte Gehäuse-Platten ohne Erlaubnis anbot. Damals folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, der in einem Redesign der Produkte mündete. Aus dieser Historie wurde offenbar nichts gelernt.

Das Geschäftsmodell basiert auf der Grenze des Erlaubten. Erst produzieren, dann auf den Hype setzen, später die Anwälte ignorieren. Diese Strategie stößt an harte Grenzen, wenn Plattforminhaber ihre Markenrechte konsequent durchsetzen. Valve agierte hier nachvollziehbar und rechtlich einwandfrei, aber bedauerlich für Endkunden.

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Für Spieler bleibt am Ende nur der administrative Aufwand einer Rückerstattung. dbrand verliert sieben Monate Entwicklungszeit und erhebliche Produktionskosten für ein nicht marktfähiges Produkt. Wer Hardware-Zubehör kauft, sollte auf lizenzierte Ware setzen. Das spart Wartezeit und Enttäuschung.

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