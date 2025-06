DC, Mortal Kombat & Co.: Warner Bros. Games stellt sich neu auf – Injustice 3 voraus?

Bei Warner Bros. Games scheint man aus den jüngsten Fehlschlägen gelernt zu haben. Statt weiter in riskante Nebenprojekte zu investieren, verlagert der Publisher die Prioritäten hin zu den Franchises, die konstant performen – darunter Mortal Kombat, DC, Harry Potter und Game of Thrones. Wie Variety berichtet, wurden dafür interne Umstrukturierungen vorgenommen, bei denen etablierte Führungskräfte aufgestiegen sind.

Shaun Himmerick von NetherRealm Studios übernimmt als neuer Senior Vice President die Leitung von Mortal Kombat und DC-Projekten. Eine Personalentscheidung, die besonders für DC-Fans interessant sein dürfte – schließlich ist Himmericks Team auch für die Injustice-Reihe verantwortlich, deren dritter Teil seit Jahren gewünscht und spekuliert wird.

Neue Führungsrollen, klare Richtung

Neben Himmerick wurde auch Yves Lachance, vormals bei Warner Bros. Montreal, in eine neue Schlüsselrolle befördert. Er betreut künftig die Spiele zu Harry Potter und Game of Thrones. Und mit Steven Flenory gibt es nun einen SVP für Central Tech & Services – ein Bereich, der unter anderem Nutzerforschung und QA abdeckt, also genau jene Felder, die bei einigen jüngeren WB-Projekten nicht sonderlich geglänzt haben.

Entlassungen soll es im Zuge dieser Umstrukturierung keine gegeben haben, was auf eine strategische Neuausrichtung ohne Kahlschlag hindeutet. Das ist vor allem nach der Einstellung des Wonder Woman-Spiels und der Schließung des verantwortlichen Studios keine Selbstverständlichkeit.

Kommt jetzt wirklich Injustice 3?

Vieles spricht derzeit dafür. Die enttäuschenden Zahlen von Suicide Squad: Kill the Justice League, das mediale Desinteresse an MultiVersus und das abrupte Aus für Wonder Woman hinterließen eine Lücke für DC-Fans, die WB nun offenbar wieder füllen möchte. Dass Shaun Himmerick künftig beide Marken unter sich hat – Mortal Kombat und DC – bringt neue Dynamik ins Spiel.

Ein offizielles Injustice 3 ist nach wie vor nicht angekündigt, aber das neue Setup lässt den Wunsch vieler Fans zumindest wieder realistisch erscheinen. Auch aus Unternehmenssicht wäre ein solcher Titel ein logischer Schritt, um Marvels Gaming-Offensive etwas entgegenzusetzen. Sicher ist die Mortal Kombat Legacy Collection, mit der die ursprünglichen Spiele erstmals auf den aktuellen Konsolen spielbar sind und die später in diesem Jahr erscheint.

Warner Bros. Games bündelt seine Kräfte – mit klarem Fokus auf die Flaggschiffe. Ob das bedeutet, dass wir bald mit einem neuen Injustice rechnen können, ist nicht sicher, aber die Voraussetzungen sind besser denn je. Was denkt ihr: Kommt jetzt der richtige Zeitpunkt für Injustice 3?