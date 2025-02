DC Studios plant große Rückkehr – Gespräche mit Rocksteady & NetherRealm laufen

Dass DC Games dringend eine Kurskorrektur braucht, ist offensichtlich. Die letzten Jahre brachten fragwürdige Entscheidungen hervor: Statt eines erhofften „Injustice 3“ bekamen die Fans „Gotham Knights“ und „ Suicide Squad: Kill the Justice League “ – zwei Titel, die grandios floppten. Letzteres wurde so schlecht aufgenommen, dass Warner Bros. Games den Support bereits einstellte. Der CEO des Unternehmens trat infolge der Misserfolge zurück .

