Dead by Daylight: 10 Jahre Horror-Wahn – und kein Ende in Sicht

Wer hätte das gedacht? Als „Dead by Daylight“ an den Start ging, rechneten die Entwickler von Behaviour Interactive mit bescheidenen 300.000 Verkäufen über die gesamte Lebensdauer. Heute, im März 2026, blicken wir auf über 60 Millionen Spieler und eine Erfolgsgeschichte, die das Genre des asymmetrischen Horrors quasi im Alleingang definiert hat.

Senior Creative Director Dave Richard hat jetzt klargestellt: Sie denken gar nicht ans Aufhören. Das Ziel sind mindestens weitere zehn Jahre. Ein echtes Fundament für alle, die dachten, der Hype würde irgendwann abflachen.

Vom „Lückenfüller“ zum Genre-König

Die Ursprünge von „Dead by Daylight“ sind fast schon ironisch. Ursprünglich war das Konzept nur ein kleiner Multiplayer-Modus für ein ganz anderes Spiel namens „Naughty Bear“. Aus dieser Idee von einem Jäger und vier Gejagten entstand das Fundament für das, was wir heute Nacht für Nacht in den Entitus-Prüfungen erleben.

Was als kleines Projekt startete, um die Zeit zwischen Auftragsarbeiten zu füllen, ist heute das Herzstück eines Studios, das auf 1.300 Mitarbeiter angewachsen ist. Dass ein Spiel mit so nischigem Start heute Popkultur-Ikonen wie Michael Myers oder Ghostface beherbergt, zeigt einfach, wie viel Herzblut in der konstanten Weiterentwicklung steckt.

Zugänglichkeit statt Paywall-Frust

Ein Punkt, den Mathieu Cote gegenüber GamesIndustry betont, ist die Philosophie hinter dem Live-Service. Während andere Publisher uns mit Battle-Pässen und gesperrten Maps das Geld aus der Tasche ziehen, bleibt Behaviour bei einem fairen Modell: Neue Karten sind für alle kostenlos. Man bezahlt für den neuen Killer oder Überlebenden, aber man kann gegen sie spielen, ohne einen Cent extra auszugeben.

Das hält die Community zusammen und verhindert die gefürchtete Spaltung der Playerbase. Gerade jetzt, wo das Spiel durch hunderte Perks und zig Charaktere extrem komplex geworden ist, liegt der Fokus voll auf Quality-of-Life-Updates. Sie wollen es Neulingen leichter machen, in diesen „Horror-Dschungel“ einzutauchen, ohne direkt von Profi-Killern (oder komplizierten Mechaniken) gefressen zu werden.

Expansion in alle Richtungen

„Dead by Daylight“ ist längst mehr als nur ein Spiel. Mit Spin-offs wie „The Casting of Frank Stone“, Comics und sogar einem geplanten Kinofilm greift das Franchise nach der Weltherrschaft im Horror-Sektor. Für uns Gamer bedeutet das: Das Universum wächst weiter, die Lore wird tiefer und der Support für unser Lieblingsspiel bleibt stabil.

Die Entwickler sehen das Spiel nicht auf einem Plateau, sondern immer noch im Wachstum. Wenn sie sagen, sie unterstützen DbD, solange sie können, dann ist das kein Marketing-Gerede, sondern ein Versprechen an uns, die wir seit Jahren im Schrank hocken und auf die Rettung warten.

Welches Horror-Franchise fehlt euch noch am dringendsten als Kapitel in Dead by Daylight, um die nächsten 10 Jahre einzuläuten?