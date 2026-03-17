Dead by Daylight: 10 Jahre Horror-Wahn – und kein Ende in Sicht

Wer hätte das gedacht? Als „Dead by Daylight“ an den Start ging, rechneten die Entwickler von Behaviour Interactive mit bescheidenen 300.000 Verkäufen über die gesamte Lebensdauer. Heute, im März 2026, blicken wir auf über 60 Millionen Spieler und eine Erfolgsgeschichte, die das Genre des asymmetrischen Horrors quasi im Alleingang definiert hat.
Senior Creative Director Dave Richard hat jetzt klargestellt: Sie denken gar nicht ans Aufhören. Das Ziel sind mindestens weitere zehn Jahre. Ein echtes Fundament für alle, die dachten, der Hype würde irgendwann abflachen.
Vom „Lückenfüller“ zum Genre-König
Die Ursprünge von „Dead by Daylight“ sind fast schon ironisch. Ursprünglich war das Konzept nur ein kleiner Multiplayer-Modus für ein ganz anderes Spiel namens „Naughty Bear“. Aus dieser Idee von einem Jäger und vier Gejagten entstand das Fundament für das, was wir heute Nacht für Nacht in den Entitus-Prüfungen erleben.
Was als kleines Projekt startete, um die Zeit zwischen Auftragsarbeiten zu füllen, ist heute das Herzstück eines Studios, das auf 1.300 Mitarbeiter angewachsen ist. Dass ein Spiel mit so nischigem Start heute Popkultur-Ikonen wie Michael Myers oder Ghostface beherbergt, zeigt einfach, wie viel Herzblut in der konstanten Weiterentwicklung steckt.
Zugänglichkeit statt Paywall-Frust
Ein Punkt, den Mathieu Cote gegenüber GamesIndustry betont, ist die Philosophie hinter dem Live-Service. Während andere Publisher uns mit Battle-Pässen und gesperrten Maps das Geld aus der Tasche ziehen, bleibt Behaviour bei einem fairen Modell: Neue Karten sind für alle kostenlos. Man bezahlt für den neuen Killer oder Überlebenden, aber man kann gegen sie spielen, ohne einen Cent extra auszugeben.
Das hält die Community zusammen und verhindert die gefürchtete Spaltung der Playerbase. Gerade jetzt, wo das Spiel durch hunderte Perks und zig Charaktere extrem komplex geworden ist, liegt der Fokus voll auf Quality-of-Life-Updates. Sie wollen es Neulingen leichter machen, in diesen „Horror-Dschungel“ einzutauchen, ohne direkt von Profi-Killern (oder komplizierten Mechaniken) gefressen zu werden.
Expansion in alle Richtungen
„Dead by Daylight“ ist längst mehr als nur ein Spiel. Mit Spin-offs wie „The Casting of Frank Stone“, Comics und sogar einem geplanten Kinofilm greift das Franchise nach der Weltherrschaft im Horror-Sektor. Für uns Gamer bedeutet das: Das Universum wächst weiter, die Lore wird tiefer und der Support für unser Lieblingsspiel bleibt stabil.
Die Entwickler sehen das Spiel nicht auf einem Plateau, sondern immer noch im Wachstum. Wenn sie sagen, sie unterstützen DbD, solange sie können, dann ist das kein Marketing-Gerede, sondern ein Versprechen an uns, die wir seit Jahren im Schrank hocken und auf die Rettung warten.
Welches Horror-Franchise fehlt euch noch am dringendsten als Kapitel in Dead by Daylight, um die nächsten 10 Jahre einzuläuten?
ich spiele seit jahren, habe über tausend stunden im spiel und ganz ehrlich…. Natürlich läuft es weiter….behaviour hat auch sonst nichts was erfolgreich ist
Alle anderen Projekte sind gescheitert und sie haben es probiert….immer und immer wieder.
Inzwischen hat dead by daylight einige Probleme, manche ziehen sie schon seit jahren oder sogar seit dem Release des grundspiels mit.
Im Endeffekt hält das Spiel das Studio am Leben und neue Lizenzen ziehen neue spieler an.
die Community ist grundunzufrieden, es gibt seit kahren kaum bis keine Neuerungen, die skins sind viel zu teuer, dann kamen noch extra Premium skins die noch teurer waren, dann haben sie skins aus dem store entfernt smund sie saisonal gemacht um fomo zu erzeugen….
Jeder neue killer oder survivor bringt neue Probleme oder Fehler mit.
permanent sind maps oder opfergaben aufgrund von Fehlern deaktiviert
teilweise wurden kurz nach dem Launch neue Killer komplett deaktiviert und waren wochenlang nicht spielbar.
Neue Maps gibt es so gut wie gar nicht und dann kommen sie mit so etwas an wie eine alte Map zurückzubringen zwei Zäune zu platzieren ein Mini Gebäude mit der Größe eines einzelnen Zimmers auf dieser alte Map zu platzieren und verkaufen es als neuen Content
Es wird sich immer weniger Mühe gegeben aber es kommen neue Bezahlinhalte (Outfits)
Der spaltpass beinhaltet fast nur lahme Outfits und massenweise Anhänger
Das Spiel ist in keinem guten Zustand