Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s Crossover eröffnet düstere Saison

Behaviour Interactive zündet 2025 mit Five Nights at Freddy’sein wahres Feuerwerk an Horror-Highlights für „Dead by Daylight“ – und das mit einem Line-up, das sowohl Schockmomente als auch Fan-Ekstase verspricht. Was auf der PAX East enthüllt wurde, liest sich wie der feuchte Traum jedes Genre-Liebhabers: Von animatronischem Wahnsinn über Hexer-Cosplay bis hin zu einem Community-Kapitel mit Schicksalswahl. Und als wäre das nicht genug, sorgt ein geleakter Witcher-Crossover mit Killer-Potenzial für zusätzliche Spannung.

Springtrap betritt die Bühne – und die Hölle friert zu

Es ist offiziell: Five Nights at Freddy’s hat endlich seinen Weg in das Dead by Daylight-Universum gefunden – in Form von Springtrap, dem abgründigsten Mechanikmonster der Franchise. Damit erfüllt Behaviour Interactive den größten Wunsch der Community, denn keine Lizenz wurde so lautstark gefordert. Als Killer betritt Springtrap erstmals spielbare Horrorbühnenluft und bringt mit Freddy Fazbear’s Pizza eine ikonisch-unheimliche neue Karte ins Spiel – inklusive Fan-Service-Easter Eggs.

Besonderes Schmankerl: Das legendäre Yellow Rabbit-Outfit – inspiriert von Matthew Lillards Darstellung aus der Blumhouse-Verfilmung – wird nicht nur optisch, sondern auch akustisch von Lillard selbst untermalt. Ob animatronischer Albtraum oder kosmische Crossover-Komödie – hier kommt jeder FNaF-Fan auf seine verstörten Kosten.

Leak alert! Der Weiße Wolf kommt nicht allein

Was offiziell als schicke The Witcher-Outfit-Kollektion angekündigt wurde, hat durch einen Leak einen überraschenden Beigeschmack erhalten: Gerüchten zufolge plant Behaviour ein vollständiges Crossover-Kapitel mit einem spielbaren Killer aus dem Witcher-Universum – vermutlich dem Wilden Jäger selbst, Eredin. Ob sich diese Infos bewahrheiten, bleibt abzuwarten, aber allein die Vorstellung von einem Killer-Geralt oder einer verfluchten Hexerprüfung lässt Fans kollektiv hyperventilieren.

Was gesichert ist: Die neue Sammlung bringt Geralt (mit Doug Cockles Originalstimme!), Yennefer, Ciri, Triss und eben Eredin in das Nebelreich – zumindest modisch. Besonders Vittorio Toscano darf sich freuen, denn er bekommt ein vollständiges Geralt-Makeover inklusive neuer Lobby-Animationen.

Drag, Darkness & Design-Your-Destiny

Die Boulet Brothers bekommen ihre wohlverdiente Bühne in Form von extravaganten Outfits für Jägerin und Künstlerin – ein Triumph queerer Horror-Kunst im asymmetrischen Spielkosmos. Und als sei das alles nicht genug, startet Behaviour das bisher ambitionierteste Projekt: ein Community-designtes Kapitel, bei dem Spieler Entscheidungen über Lore, Gameplay und Charaktere treffen – und diese später sogar wieder umkehren können. Der Release ist zwar erst 2026 geplant, aber allein die Idee zeigt, wie sehr Behaviour seine Community einbindet.

Wer schon mal an einem Haken campend in Selbstmitleid versank, darf sich freuen: Die Entwickler:innen nehmen sich endlich systematisch der größten Probleme an. Von Exploit-Fixes über neue Anti-Cheat-Systeme bis hin zu mehr Kontrolle für Zuschauer:innen und Events: Das Spiel wird smarter, fairer – und hoffentlich frustfreier.

2025 wird noch einmal das Jahr, in dem „Dead by Daylight“ endgültig zum multiversalen Horrormekka mutiert. Mit ikonischen Lizenzen, cleveren QoL-Verbesserungen und der Möglichkeit, selbst Schicksal zu spielen, schlägt Behaviour ein neues Kapitel auf – wortwörtlich. Und wenn der Witcher-Leak stimmt, dann steht uns vielleicht sogar das beste noch bevor.