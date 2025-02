Dead by Daylight: Foliant 22 „QUAL“ bringt grausame Geschichten und düstere Outfits

Am 4. Februar wird die Sammlung Kunst aus dem Nebel um zwei Outfits erweitert, die von Community-Künstler DuckieGrumpy entworfen wurden. Inspiriert von Rotkäppchen und dem bösen Wolf, kleiden sie Sable Ward und das Unbekannte in ein düsteres Märchenszenario.

Wer sich in den neuen Spalt wagt, kann zahlreiche Outfits verdienen. Besonders die Jägerin und Jane Romero erhalten äußerst seltene Skins, aber auch David King, Renato und Thalita Lyra, die Fäule, die Seuche und der Ritter bekommen frische Looks.

Spieler:innen tauchen in die Erinnerungen zweier Charaktere ein: Die Fäule testet in verstörenden Experimenten die Grenzen des Blutes aus, während Jane Romero sich mit den Schicksalen der im Nebel Verschwundenen befasst. Dabei stößt sie auf eine erschreckende Erkenntnis: Der Entitus greift weit über sein eigenes Reich hinaus.

Fleischerhaken, brutale Moris und seelische Verzweiflung – wer sich als Überlebender in eine Prüfung wagt, zahlt einen hohen Preis. Foliant 22: QUAL greift dieses Thema auf und gewährt tiefere Einblicke in das Leid, das im Nebel herrscht.

Behaviour Interactive öffnet in Dead by Daylight ein neues Kapitel voller Schrecken und Leid: Foliant 22: QUAL ist da und bringt nicht nur grausame Geschichten, sondern auch eine Vielzahl neuer Outfits ins Spiel. Zudem werden beliebte Sammlungen wie Mond-Neujahr, Iron Maiden und Kunst aus dem Nebel erweitert.

