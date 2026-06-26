Dead by Daylight: Life Road DLC bringt Shane Wiigwaas

Dead by Daylight erhält mit dem neuen Kapitel „The Life Road“ seinen ersten indigenen Überlebenden namens Shane Wiigwaas. Die Erweiterung ist ab sofort für alle Plattformen verfügbar und integriert den Anishinaabe-Strafverteidiger als spielbaren Charakter.

Neuer Überlebender bricht aus dem Lore-Muster aus

Das zehnte Jubiläum des asymmetrischen Horrorspiels nutzt Entwickler Behaviour Interactive für eine erzählerische Premiere. Shane Wiigwaas erweitert das Charakter-Raster um eine Figur, die stark in der Kultur der First Nations verwurzelt ist.

Die Hintergrundgeschichte knüpft direkt an bestehende Lore-Elemente an. Wiigwaas verschwindet im pazifischen Nordwesten, während er dem ungeklärten Vermisstenfall von Jake Park nachgeht – einem der ursprünglichen Überlebenden des Spiels seit dem Launch 2016. Das ist ein cleverer erzählerischer Brückenschlag. Für die visuelle Gestaltung des Key Arts arbeitete das Studio zudem mit einem Anishinaabe-Künstler zusammen, um kulturelle Authentizität zu garantieren.

Die drei neuen Perks im spielerischen Check

Spielerich bringt das Kapitel drei spezifische Talente (Perks) ins Spiel, die primär auf Mobilität und die Manipulation der Spielumgebung abzielen.

Vollgas: Dieser Perk modifiziert die Interaktion mit Paletten. Nach einem schnellen Sprung über eine Palette erhält der Spieler einen Eile-Schub. Gleichzeitig wird die Palette aufrecht zurückgesetzt, jedoch für einen bestimmten Zeitraum blockiert. Teammitglieder sehen die Aura dieser blockierten Palette. Das verändert die typischen Chase-Routen im Spiel fundamental.

Dieser Perk modifiziert die Interaktion mit Paletten. Nach einem schnellen Sprung über eine Palette erhält der Spieler einen Eile-Schub. Gleichzeitig wird die Palette aufrecht zurückgesetzt, jedoch für einen bestimmten Zeitraum blockiert. Teammitglieder sehen die Aura dieser blockierten Palette. Das verändert die typischen Chase-Routen im Spiel fundamental. Kreuzverhör: Das Talent liefert visuelle Informationen im direkten Radius des Killers. Befindet sich der Überlebende im Terrorradius, wird eine Spur aus Lichtmarkierungen des Killers sichtbar. Das Verfolgen dieser Spur generiert ebenfalls einen Eile-Schub. Das erhöht das Risiko-Nutzen-Verhältnis bei nahen Begegnungen.

Das Talent liefert visuelle Informationen im direkten Radius des Killers. Befindet sich der Überlebende im Terrorradius, wird eine Spur aus Lichtmarkierungen des Killers sichtbar. Das Verfolgen dieser Spur generiert ebenfalls einen Eile-Schub. Das erhöht das Risiko-Nutzen-Verhältnis bei nahen Begegnungen. Zur Hand gehen: Ein klassischer Support-Perk, der an die Interaktion mit Totems gekoppelt ist. Sobald ein Totem gesegnet oder gereinigt wird, schaltet sich einmalig pro Prüfung eine Heilungsfähigkeit frei. Aktiviert der Spieler diese, erhält ein heilender Teamkollege eine dauerhafte Erhöhung der Heilungsladungen.

Begleitend zum Release erscheint die „Life Road-Kollektion“ mit zwei Outfits für den neuen Charakter. Das seltene Outfit „Abende in der juristischen Fakultät“ zeigt Wiigwaas im modernen College-Look mit Hoodie und Braid Wraps. Das sehr seltene Outfit „Waldornat“ setzt dagegen auf traditionelle visuelle Elemente der Anishinaabe und wurde laut Entwicklern in enger Abstimmung mit Kulturberatern entworfen.

Behaviour liefert mit Shane Wiigwaas nicht nur ein wichtiges Zeichen für Repräsentation, sondern bringt handfeste Meta-Veränderungen. Besonders der Perk „Vollgas“ bricht das klassische Paletten-Gameplay auf und zwingt Killer zu neuen Taktiken. Wer „Dead by Daylight“ im kompetitiven Bereich spielt, kommt an diesem Charakter-DLC allein aufgrund der neuen Mechaniken für die Chases nicht vorbei.