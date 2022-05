Dead by Daylight: Roots of Dread Chapter & Resident Evil: PROJECT W enthüllt

Während des Anniversary Stream zu Dead by Daylight hat Entwickler Behaviour Interactive zahlreiche neue Inhalte angekündigt, darunter das brandneue Kapitel Roots of Dread, die Rückkehr von Resident Evil und vieles mehr.

Mit dem neuen Kapitel Roots of Dread, das diesmal auf einer eigenen Lizenz basiert, kann man sich wieder auf einen neuen Killer, eine neue Karte, einen neuen Überlebenden und mehr freuen. Hier tritt der neue Killer The Dredge auf, der als schwere Masse in der Dunkelheit beschrieben wird und die Fähigkeit besitzt, sich mithilfe von zahlreichen Schließfächern auf der Karte von Ort zu Ort zu teleportieren. Dadurch kann er die Überlebenden stets aus dem Hinterhalt angreifen.

Als neuer Überlebender stößt Haddie Kaur dazu, die man bereits in den Archiven sehen konnte und welche die Hintergrundgeschichte von Dead by Daylight weiter ergänzt. Kaur wird um die neue Karte The Garden of Joy ergänzt, die jedoch kostenpflichtig erworben werden muss. Eindrücke aus dem neuen Kapitel liefert das Video weiter unten.

Das Dead by Daylight: Roots of Dread Chapter wird ab dem 07. Juni verfügbar sein.

Dead by Daylight: Resident Evil™: PROJECT W. New Chapter coming 2022. pic.twitter.com/P90M2zkqHb — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) May 17, 2022

Resident Evil kehrt zurück

Ferner wurde während des Streams die Rückkehr von Resident Evil als PROJECT W bestätigt, mit dem weitere Charaktere der ikonischen Serie von Capcom den Nebel betreten werden. Das W steht hier möglicherweise für Abert Wesker, der in seiner Rolle als Bösewicht auftreten könnte. Das ist noch für 2022 geplant. während ein kurzer Teaser (oben) schon einen Ausblick darauf gewährt.

Weiterhin plant man ein Crossover mit Attack on Titan, bei dem Dwight Farifield als Eren, Zarina Kassir als Hange, und The Oni als Armored Titan einen Auftritt haben werden. Wann das sein wird, verrät man derzeit nicht.

Abschließend stellt man technische Verbesserungen in Aussicht, die man nach und nach umsetzen wird und die Teil der üblichen Roadmap seien.