Dead by Daylight x Resident Evil: Der 2v8-Modus kehrt zurück

Passend zum düsteren Setting hält auch eine ikonische Karte Einzug in den Modus: Die Raccoon City Polizeistation wird als neuer Schauplatz für das tödliche Katz-und-Maus-Spiel freigeschaltet. Ein besonderes Highlight: Während des Events sind alle Resident Evil-Killer und -Überlebenden kostenlos im 2v8-Modus spielbar! Damit haben auch Spieler:innen, die die DLCs nicht besitzen, die Chance, in die Rollen von Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Ada Wong und anderen bekannten Figuren zu schlüpfen.

Mit Nemesis und Mastermind (Albert Wesker) betreten zwei der gefährlichsten Antagonisten aus dem Resident Evil-Universum die blutige Arena. Neben Dead by Daylights Original-Killern wie der Legion erweitert diese Ergänzung die ohnehin schon düstere Killer-Riege des Spiels. Fans können somit erstmals die schrecklichsten Kreaturen von Capcoms Kultreihe in einem einzigen Match kombinieren.

Behaviour Interactive bringt den beliebten 2v8-Modus zurück – diesmal mit einer aufregenden Resident Evil-Kollaboration! Zwischen dem 10. und 25. Februar können sich Spieler:innen in Dead by Daylight in einen chaotischen Horror-Survival-Kampf stürzen, bei dem zwei Killer und acht Überlebende gegeneinander antreten.

