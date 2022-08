Während Deep Silver derzeit noch ein Geheimnis aus Dead Island 2 macht, ist Amazon hier etwas schneller und hat erste Details, Bilder und das Release-Datum geleakt.

Demnach nähert man sich wieder mehr dem an, was die ersten beiden Dead Island-Spiele ausmachten und es wird düsterer als bei dem Ansatz, den Yager damals gewählt hat. In Dead Island 2 breitet sich ein tödliches Virus in Los Angeles aus und verwandelt dessen Bewohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht inzwischen unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber mehr als nur immun, muss man herausfinden, den Zombie in sich zu nutzen und irgendwie zu überleben.

Eine Mischung aus Humor und Horror

Nur ihr und eine Handvoll anderer Gefährten, die zufällig gegen den Erreger resistent sind, halten die Zukunft von LA (und der Menschheit) in der Schwebe. Es gilt die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufzudecken, und herausfinden, wer – oder was – man selbst ist.

Dead Island 2 Packshot

„Die beliebte Zombie-Saga ist zurück mit einer einzigartigen Formel aus Horror, schwarzem Humor und übertriebenem Zombie-Töten, die ein episches Pulp-Abenteuer umfasst. Dead Island 2 ist ein spannendes First-Person-Action-Rollenspiel, das die Spieler über einen brandneuen Spielplatz führt. Erkundet das ikonische, blutüberströmte Los Angeles, stilvoll, lebendig und voller Zombieinfektionen. Trefft auf überlebensgroße Charaktere. Töte unzählige Feinde in exquisiten blutigen Details und entwickle dich zum ultimativen Zombie-Slayer. Wir sehen uns in HELL-A!“

Das der Eintrag nun schon so früh aufgetaucht ist, ist es durchaus möglich, dass Deep Silver den Titel noch vor der gamescom offiziell vorstellen wird. Als Release-Datum wird der 03. Februar 2023 genannt, auch wenn dieser noch bestätigt werden muss. Dead Island 2 erscheint für PS5, PS4, und ziemlich sicher auch für Xbox und den PC.

Bis Deep Silver die Infos bestätigt, gibt es die ersten Bilder aus Dead Island 2, die wir hier angehängt haben.