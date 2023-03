Dead Island 2 – Gore-System so überzeugend, dass einem schlecht wird

Kritik bekommt außerdem die Story ab, die die Hintergründe der Apokalypse völlig ausspart und teilweise sinnfrei sein soll. Insgesamt glaubt man, dass Dead Island 2 keine Daseinsberechtigung in einer Welt hat, in der man all das Gebotene längt abhakt hatte.

Der Schauplatz käme demnach nicht an die tropische Insel der Vorgänger heran, die Spielwelt ist vielmehr linear als offen, obwohl man ab und zu hin und her reist, aber durch Ladebildschirme oder gefüllte Straßen und Gassen scheint das Spiel größer als es letztendlich ist.

Deep Silver und Dambuster haben schon des Öfteren das neue Gore-System von Dead Island 2 erwähnt, das auch in aktuellen Previews zur Sprache kommt. Dieses sei so überzeugend, dass dem ein oder anderem Spieler schlecht werden könnte.

What do you think?