Dead Island 2 – Großer Showcase im Dezember angekündigt

Los Angeles liegt in Trümmern und ein tödliches Virus breitet sich aus, während die Stadt unter Quarantäne steht. Nachdem das Militär längst verschwunden ist, folgt man in Dead Island 2 drei furchtlosen Überlebenden auf ihrer Suche nach einem sicheren Hafen vor dem Ausbruch und den wilden Zombiehorden.

Wie man in der Vorankündigung schreibt , können sich Fans auf jede Menge Blut und Action einstellen, wenn es exklusive Gameplay-Szenen zu bestaunen gibt, die man durch ein aufregendes Live-Action-Pulp-Abenteuer in Kinoqualität präsentiert wird. Außerdem stellt man an diesem Abend die Features von Dead Island 2 vor.

