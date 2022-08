Dead Island 2 ist kein Open-World Spiel mehr

„Jeder Bezirk hat seine eigene Zombie-Population, und sie sind alle kuratiert und gekleidet, um diese Gegend und insbesondere das Leben in LA widerzuspiegeln“, ergänzt Worral. „So haben wir zum Beispiel einen Rollschuh-Screamer mit einem Helm auf Rollschuhen. Wir haben Muscle Beach, das ist eine Art Ort, an dem man eine Menge dieser Steroid-getränkten Big Crusher-Typen kennenlernt. Wir sind nicht daran interessiert, Horden von World War Z-Zombies aus der Ferne abzuschießen, hier dreht sich alles um den Kampf und die Unmittelbarkeit, und deshalb müssen sich diese Zombies so anfühlen, als wären sie früher echte Menschen.“

„Wir haben L.A. in eine Reihe von Bezirken aufgeteilt“, so Stenton. „Einige von ihnen sind sehr umfangreich, andere etwas kleiner – der, den man heute gesehen habt, ist einer von denen auf der kleineren Seite. Sie können je nach Fortschritt der Geschichte zwischen den Distrikten reisen, sobald sie freigeschaltet werden. Es gibt alle möglichen Nebenquests verschiedener Art, die in diesen Distrikten stattfinden.“

