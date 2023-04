Dead Island 2 – Launch-Trailer lässt das Adrenalin steigen

Deep Silver erinnert auch noch einmal an die Vorbestellungen von Dead Island 2, insbesondere an die der HELL-A Edition. Diese ist vollgepackt mit einzigartigen Items, die den Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden.

Dead Island 2 spielt in einer einzigartigen Umgebung – einer höllischen, aber stilvollen und lebendigen, blutgetränkten Vision von Los Angeles, die den Spitznamen HELL-A trägt. Die einzigartige Formel der Serie, der dunkle Humor und die Over-the-top Zombiejagd kehren damit nach langem Warten zurück, mit all dem Schwung und Charisma, das man von Dead Island erwartet, heißt es von offizieller Seite.

