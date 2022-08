Dead Island 2 offiziell neu vorgestellt, erster Trailer & Gameplay

„Die beliebte Zombie-Saga ist zurück mit einer einzigartigen Formel aus Horror, schwarzem Humor und übertriebenem Zombie-Töten, die ein episches Pulp-Abenteuer umfasst. Dead Island 2 ist ein spannendes First-Person-Action-Rollenspiel, das die Spieler über einen brandneuen Spielplatz führt. Erkundet das ikonische, blutüberströmte Los Angeles, stilvoll, lebendig und voller Zombieinfektionen. Trefft auf überlebensgroße Charaktere. Töte unzählige Feinde in exquisiten blutigen Details und entwickle dich zum ultimativen Zombie-Slayer. Wir sehen uns in HELL-A!“

Du wurdest gebissen und bist infiziert, aber fitter als je zuvor. Es gilt das durch eure Adern fließende Virus unter Kontrolle zu halten, während man der Stadt einen schönen neuen Anstrich verpasst, mit Zombiegedärm verschönert, und ganz nebenbei noch das Komplott hinter der Epidemie aufdeckt. Natürlich muss man dabei noch am Leben bleiben. Schlitzt, bombt und ballert euch einen Weg durch die schreckensschwangeren Straßen der Stadt der Engel und entsorgt alle Untoten, die euch krumm kommen. Das Schicksal der Stadt – und der gesamten Menschheit – liegen in euren infizierten Händen.

In Dead Island 2 breitet sich ein tödliches Virus in Los Angeles und Umgebung aus und verwandelt dessen Bewohner in gefräßige Beißer. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber mehr als nur immun, muss man herausfinden, den Zombie in sich zu nutzen und irgendwie zu überleben.

