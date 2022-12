Dead Island 2 – Unterhaltsamer Gameplay- und Live-Action Mix zum Zombie-Hit 2023

Natürlich dürfen die brutalen Fights nicht fehlen, für die Dead Island bekannt ist. Schneiden, Treten, Stampfen und Verbrennen mit Katanas, Macheten, Schwertern, Hämmern, Pistolen und mehr. Dead Island 2 setzt dafür auf das „Fully Locational Evisceration System for Humanoids“ (F.L.E.S.H.), eine hochmoderne Technologie, die das deftigste Zombie-Erlebnis bietet, das es je in einem Videospiel gab. Außerdem wird gezeigt, wie Waffen durch Upgrades und Add-Ons verbessert werden können und wie Spieler ihre Zombie-Infektion ausnutzen können, um verheerende Kräfte freizusetzen.

Dabei begleitet man Jacob und Amy auf einer pittoresken Tour, ermöglicht durch die einzigartige Gore-Technologie, die aufrüstbaren Waffen und das Kampfsystem und natürlich die grausamen Zombies, bei der die beiden Jäger ihren stylischen, sonnengebräunten Zombie-Spielplatz zeigen. Dabei kommen keine Touristenattraktionen zu kurz – von Beverly Hills bis zu den Küsten von Santa Monica – sogar das Hollywood-Zeichen steht in Flammen – die eine wahre Bilderbuch-Kulisse in Dead Island 2 versprechen, und wo das Paradies auf die Hölle trifft.

Der Showcase wurde im Stil eines Live-Action-Pulp-Adventure mit drei fiktiven Charakteren präsentiert, das in einem ähnlichen Universum wie Dead Island 2 spielt. Das Militär hatte sich schon längst zurückgezogen und man sieht die furchtlosen Überlebenden auf ihrer Suche nach einem sicheren Zufluchtsort vor dem Virus und den Zombiehorden. Während sie die vermeintlich verlassene Villa eines lokalen Videospiel- und Filmproduzenten in den Hollywood Hills von Los Angeles durchstreifen, müssen sie bald feststellen, dass es nirgendwo sicher ist.

