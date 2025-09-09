Dead Island 3 offiziell angekündigt – nach 20 Mio. Spielern geht’s weiter

Die Zombie-Apokalypse hat noch lange kein Ende. Während Dead Island 2 kürzlich den Meilenstein von 20 Millionen Spielern erreicht hat, hat Deep Silver nun offiziell per Pressemitteilung bestätigt: Dead Island 3 kommt.
14 Jahre Blut und Banoi, wie die Serie so lange überlebt hat
Seit 2011 steht der Name Dead Island für rohe Nahkämpfe, Splatter ohne Kompromisse und diesen speziellen schwarzen Humor, der das Genre nicht ganz so bitter ernst nimmt. Nach einem holprigen Entwicklungsweg hat Dead Island 2 2023 bewiesen, dass es immer noch ein Publikum für kompromissloses Zombie-Gemetzel gibt – technisch aufgebohrt mit dem „FLESH“-System, das Körper in Einzelteile zerlegt, und in einer Welt, die zwar nach Sonne aussieht, aber nach Blut riecht.
Dass jetzt die Marke über 20 Millionen Slayer erreicht hat, ist eine Ansage. Die Reihe hat ihre Nische gefunden und behauptet sie auch gegen moderne Konkurrenten wie Dying Light.
Dead Island 3, was wir bisher wissen
Konkret? Fast nichts. Dambuster Studios haben lediglich bestätigt, dass bereits am nächsten Kapitel gearbeitet wird. Kein Setting, kein Release-Zeitraum, keine Details. Alles, was bleibt, ist Spekulation.
Möglich ist vieles: Eine Rückkehr zu exotischen Inseln, eine Fortsetzung in der Großstadt, oder sogar ein Multiplayer-Fokus. Mit dem Erfolg von Teil 2 im Rücken wird das Studio keine kleine Erweiterung basteln, sondern einen vollwertigen Nachfolger.
Die Ankündigung von Dead Island 3 kommt nicht überraschend – bei 20 Millionen Spielern wäre es fahrlässig gewesen, die Reihe einzustampfen. Spannend wird, welchen Weg Dambuster einschlägt: Bleibt man bei der bewährten Splatter-Formel oder wagt man echte Neuerungen? Fans sollten ihre Erwartungen im Zaum halten, bis handfeste Infos auf dem Tisch liegen. Bis dahin gilt: Die Zombiekalypse geht weiter, nur eben erstmal hinter verschlossenen Türen.
ich würde nicht sagen, dass dead island seine nische gefunden hat, bzw nicht durch den letzten teil, egal wie gut er auch sein mag.
dead island war damals einfach der heiße scheiß, weil es zu der zeit kaum gute zombie spiele gab, außerdem war es komplett coop spielbar und diese ´´verrollenspielisierung´´ war noch neu.
also coop, rpg elemente mit leveln und skills, fokus auf nahkampf, waffen mit werten und effekten etc…
dann kam dead island riptide was einfach mehr vom selben war, escape dead island hat schon kaum noch jemanden gejuckt auch wenns vl wirklich gut war.
techland hat dann mit dying light für viele einen draufgesetzt. open world, parkour, etc…. halt irgenwie weiterentwickelt, aber auch manches was dead island an charme hatte, zurückgelassen.
ohne techland wollte deep silver weiter melken und hat jetzt wie lange? 10-12 jahre gebraucht?
das spiel übernimmt halt einiges von dead island, ist aber in vielen punkten auch ganz anders. manche waren böse enttäuscht, manche fandes es gut. scheint auf jeden fall ein spaßiges spiel zu sein.
wie ein dead island 3 ankommt, wird halt spannend, weil sich dann zeigen wird, ob dead island 2 den leuten gereicht hat und gut genug ist, um als basis zu fungieren.
wenn sie noch mehr story und mehr gameplay möglichkeiten einbauen, würde ich mich sehr darüber freuen. so oder so, erwachsenen spiele die keinen fokus auf drama, elend, leid und rumgejammer legen, sind mir immer lieb.
auf jeden fall eine super neuigkeit. sollen sich zeit lassen und mit einem anständigen spiel um die ecke kommen 🙂