Dead Island 3 offiziell angekündigt – nach 20 Mio. Spielern geht’s weiter

Die Zombie-Apokalypse hat noch lange kein Ende. Während Dead Island 2 kürzlich den Meilenstein von 20 Millionen Spielern erreicht hat, hat Deep Silver nun offiziell per Pressemitteilung bestätigt: Dead Island 3 kommt.

14 Jahre Blut und Banoi, wie die Serie so lange überlebt hat

Seit 2011 steht der Name Dead Island für rohe Nahkämpfe, Splatter ohne Kompromisse und diesen speziellen schwarzen Humor, der das Genre nicht ganz so bitter ernst nimmt. Nach einem holprigen Entwicklungsweg hat Dead Island 2 2023 bewiesen, dass es immer noch ein Publikum für kompromissloses Zombie-Gemetzel gibt – technisch aufgebohrt mit dem „FLESH“-System, das Körper in Einzelteile zerlegt, und in einer Welt, die zwar nach Sonne aussieht, aber nach Blut riecht.

Dass jetzt die Marke über 20 Millionen Slayer erreicht hat, ist eine Ansage. Die Reihe hat ihre Nische gefunden und behauptet sie auch gegen moderne Konkurrenten wie Dying Light.

14 years ago Dead Island made its gory debut.

Today, Dead Island 2 has dragged 20 million Slayers into the sunny chaos of HELL-A.

The next outbreak? Dambuster is already drenched in the work.

The next outbreak? Dambuster is already drenched in the work.

The journey is far from over…#DeadIsland

Dead Island 3, was wir bisher wissen

Konkret? Fast nichts. Dambuster Studios haben lediglich bestätigt, dass bereits am nächsten Kapitel gearbeitet wird. Kein Setting, kein Release-Zeitraum, keine Details. Alles, was bleibt, ist Spekulation.

Möglich ist vieles: Eine Rückkehr zu exotischen Inseln, eine Fortsetzung in der Großstadt, oder sogar ein Multiplayer-Fokus. Mit dem Erfolg von Teil 2 im Rücken wird das Studio keine kleine Erweiterung basteln, sondern einen vollwertigen Nachfolger.

Die Ankündigung von Dead Island 3 kommt nicht überraschend – bei 20 Millionen Spielern wäre es fahrlässig gewesen, die Reihe einzustampfen. Spannend wird, welchen Weg Dambuster einschlägt: Bleibt man bei der bewährten Splatter-Formel oder wagt man echte Neuerungen? Fans sollten ihre Erwartungen im Zaum halten, bis handfeste Infos auf dem Tisch liegen. Bis dahin gilt: Die Zombiekalypse geht weiter, nur eben erstmal hinter verschlossenen Türen.