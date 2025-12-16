Dead Island 3 zielt auf 2028 – Entwicklerteam arbeitet jetzt vollständig am Nachfolger

Jetzt wird es bereits konkret, zumindest auf dem Papier. Mit der Veröffentlichung der aktuellen Finanzberichte von Dambuster Studios steht fest, dass sich Dead Island 3 aktiv in Entwicklung befindet und erstmals ein internes Release-Fenster hat. Aktuell peilt das Studio Q1 bis Q2 2028 an.

Es gibt zwar weiterhin keine Trailer, keine Screenshots, keine großen Worte, aber genau solche nüchternen Fakten sind oft aussagekräftiger als jede Hochglanzankündigung. Zudem keimt damit die Hoffnung, dass sich der Titel dieses Mal nicht in der Entwicklungshölle befindet.

Dead Island 3: Das gesamte Studio arbeitet am Projekt

Dambuster Studios mit Sitz in Nottingham beschäftigt derzeit 194 Mitarbeiter. Davon arbeiten rund 93 Prozent direkt in der Entwicklung, der Rest entfällt auf Studioleitung und Administration. Nach dem Abschluss der Dead Island 2 Ultimate Edition im Oktober 2024 wurde der Fokus konsequent verschoben: Dead Island 3 ist nun das Hauptprojekt des Studios.

Sobald die noch ausstehenden Versionen von Dead Island 2 für Luna und macOS abgeschlossen sind, wird auch das komplette QA-Team auf den Nachfolger angesetzt. Das ist ein klarer Schnitt, und ein Signal, dass es nicht um Vorproduktion „nebenbei“ geht, sondern um volle Konzentration.

Dead Island 3 erscheint 2028

Frühe Produktion, aber noch kein Spiel für Trailer

Laut dem Bericht befinden sich bereits mehrere Kernbereiche in früher Produktionsphase. Dazu zählen Feature-Planung, Charakterdesign, Weltaufbau und Story-Entwicklung. Das klingt nach Fortschritt, ist aber wichtig einzuordnen: Wir reden hier nicht von spielbaren Builds für die Öffentlichkeit, sondern von Fundamentarbeit.

Ein Release-Fenster 2028 bedeutet hauptsächlich Zeit. Zeit für Systeme, Technik und Inhalte, und hoffentlich auch dafür, Lehren aus Dead Island 2 sauber umzusetzen, statt sie nur zu wiederholen.

Q1/2 2028 ist weit weg. Aber offen gesagt ist das keine schlechte Nachricht. Dambuster hat mit Dead Island 2 bewiesen (unser Review), dass sie brutales Nahkampf-Gameplay technisch sauber umsetzen können. Jetzt geht es darum, diese Basis weiterzuentwickeln, nicht sie jährlich neu zu verpacken.

Noch gibt es keine Aussagen zu Plattformen, Umfang oder spielerischen Neuerungen. Die PS6 und Xbox Next dürften aber dazugehören. Dead Island 3 wird kein Schnellschuss. Wenn der Zeitplan hält, bekommen wir 2028 einen Nachfolger, der nicht aus Marketingdruck entsteht, sondern aus Planung.