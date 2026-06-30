Dead or Alive 6 Last Round: Reviews strafen DLC-Abzocke ab

Koei Tecmo hat die Originalversion von „Dead or Alive 6“ von Steam entfernt und durch die 40 EUR teure Neuauflage „Last Round“ ersetzt. Das Ergebnis ist ein Totalschaden bei den User-Reviews. Nur mickrige 23 Prozent der Bewertungen auf Steam sind positiv. Die Community ist stinksauer. Zu Recht.

DLC-Abzocke und Lizenz-Frust

Das Hauptproblem ist die dreiste DLC-Politik, die Koei Tecmo seit Jahren mit dem Franchise betreibt. Der Prügler hat über die Jahre gigantische 440 Zusatzinhalte angesammelt. Wer die damals alle gekauft hat, wird jetzt trotzdem zur Kasse gebeten.

Die beiden Gastcharaktere Mai Shiranui und Kula Diamond aus King of Fighters lassen sich nämlich nicht in die Neufassung übertragen, wie IGN bemerkt hat. Grund sind wohl ausgelaufene Lizenzen mit SNK. Wer die Kämpferinnen wiederhaben will, muss sie neu kaufen. Schlimmer noch: Der Preis pro Charakter wurde von 8 auf 11 EUR angehoben. Das ist keine Fan-Pflege. Das ist reine Geldmacherei.

Altes Spiel im neuen Gewand

Team Ninja verspricht zwar eine optimierte Version für moderne Hardware, aber im Spiel selbst merkt man davon kaum etwas. Die Grafik sieht identisch aus und sogar uralte Bugs wurden eins zu eins übernommen. Besonders skurril: Im Pausenmenü wird immer noch die Grafik des Steam-Controllers von 2015 angezeigt. Wer hoffte, dass Koei Tecmo endlich zeitgemäße Features wie Rollback-Netcode oder Crossplay nachliefert, wird komplett enttäuscht.

Nichts davon ist drin. Stattdessen gibt es nur einen simplen Fotomodus und die Ankündigung eines neuen, kostenpflichtigen DLC-Charakters namens Minato. Das fühlt sich für treue Fans einfach nur wie ein Schlag ins Gesicht an. Modder stehen zudem vor den Trümmern ihrer Arbeit, da alte Modifikationen durch das Update unbrauchbar wurden.

„Dead or Alive 6 Last Round“ mutiert zu einer der dreistesten Mogelpackungen des Jahres. Anstatt das Kampfspiel sinnvoll zu verbessern, blockiert Koei Tecmo bereits gekaufte Inhalte und verlangt dafür noch mehr Geld. Kein Wunder, dass es sieben Jahre und etliche Neuauflagen gebraucht hat, um die Millionenmarken zu knacken. Spart euch den Kauf, solange die Entwickler hier nicht massiv nachbessern.

Wie seht ihr das: Ist der Lizenzverfall von DLCs für euch ein Grund, ein Spiel komplett zu boykottieren, oder hättet ihr für ein echtes Next-Gen-Upgrade mit Rollback-Netcode sogar noch mal gezahlt?