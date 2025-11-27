Dead Rising 5: Ex-Entwicklerin verrät erstmals Details zum gecancelten Zombie-Projekt

Dass Dead Rising 5 offiziell nie angekündigt wurde, ist bekannt. Wie weit das Projekt tatsächlich war, eher weniger. Auf der DevGAMM in Portugal sprach Branchenveteranin Marie Mejerwall überraschend offen über ihre Zeit am Spiel, und gab damit einen seltenen Einblick in ein Capcom-Projekt, das nie erscheinen durfte.

Mejerwall war als Lead Designerin für NPCs und Bosskämpfe verantwortlich. Entwickelt wurde mit der Unreal Engine 5, was für die Reihe ein klares technologisches Upgrade bedeutet hätte. Auch wenn wir das Ergebnis nie spielen werden, zeichnen ihre Schilderungen ein erstaunlich konkretes Bild davon, was uns erwartet hätte.

Gegner-Typen, Mini-Bosse und ein flexibles Kampfsystem

Besonders stolz war Mejerwall auf die Bandbreite der Gegner. Neben klassischen, eher dumpfen Zombies sollte Dead Rising 5 deutlich variantenreicher ausfallen. Es gab Basisgegner, weiterentwickelte Varianten mit Rüstung, und vor allem Mini-Bosse, die sich überall platzieren ließen.

Die Kämpfe sollten demnach nicht an bestimmte Orte gebunden sein. Egal ob Straße, Lagerhalle oder Shopping Mall, die Mini-Bosse mussten ohne Umfeld-Tricks funktionieren. Ein klarer Bruch mit dem Ansatz vieler Actionspiele, die stark auf inszenierte Arenen setzen.

Bei den großen Bossen wäre das anders gewesen. Diese Kämpfe waren für feste Schauplätze designt, inklusive dynamischer Veränderungen. Als Beispiel wird ein Kampf in einem Tempel genannt, dessen Struktur im Verlauf des Gefechts immer weiter zerfällt. Mehr Druck, mehr Chaos, und ein Gegner, der darauf zunehmend aggressiver reagiert.

Warum Dead Rising 5 trotzdem eingestellt wurde

Warum Capcom Dead Rising 5 gestrichen hat, bleibt weiter ungeklärt. Mejerwall ging darauf nicht ein, und Spekulationen helfen hier wenig. Das Projekt war aber offenbar deutlich weiter, als man bei einem nie angekündigten Spiel vermuten würde.

Ihre Aussagen klingen nach einem ambitionierten Titel, der spielerisch frischer und dynamischer geworden wäre als viele Vorgänger. Gerade die Mischung aus flexiblen Mini-Bossen und groß angelegten Arena-Fights hätte der Serie gutgetan. Umso tragischer, dass es nie dazu kam.

Für Fans, die seit Jahren auf eine Rückkehr hoffen, sind Mejerwalls Erinnerungen bittersüß. Sie zeigen, wie viel Potenzial Dead Rising 5 hatte, aber auch, dass das Kapitel endgültig geschlossen ist.

Ganz leer gehen müssen Spieler trotzdem nicht. Das Dead Rising Deluxe Remaster ist „erst kürzlich“frisch“ erschienen und gilt als gelungenes Upgrade. Und Capcom dürfte längst an einem Remaster von Dead Rising 2 arbeiten. Neues Futter für Zombie-Fans kommt also, nur nicht in der Form, die viele sich gewünscht hätten.