Dead Rising: Neues Frank West-Merch befeuert Spekulationen um das 20-jährige Jubiläum

Ein neues Produkt im offiziellen Capcom Store sorgt für Diskussionen. Einen echten Hinweis auf ein neues Spiel liefert das Merchandise allerdings nicht – noch nicht.

Capcom hat ein neues Frank-West-Plüschtier veröffentlicht und damit die Gerüchteküche um die Zombie-Reihe unfreiwillig angeheizt. Auf dem offiziellen Merchandise wird das anstehende 20-jährige Jubiläum der Marke explizit erwähnt. Dazu kommt ein verändertes Design des Protagonisten. Frank West trägt auf der Illustration plötzlich einen blauen Anzug und eine leicht modifizierte Frisur.

Für die Community reicht das bereits für ausgiebige Theorien. Ein neues Spiel oder zumindest ein weiteres Remaster stehen im Raum. Immerhin hat Capcom offiziell bestätigt, bis März 2027 noch mehrere unangekündigte Titel in der Pipeline zu haben. Das passt zeitlich ins Raster.

Die Realität sieht meistens unspektakulärer aus. Neues Merchandise ist absolut kein Beleg für ein Software-Projekt in der Entwicklung. Solche Illustrationen entstehen oft vollkommen unabhängig in den Marketingabteilungen. Capcom nutzt schlicht den runden Geburtstag der Marke für Umsatz. Mehr nicht.

Die Zerreißprobe der Fans

Der Blick in die Foren zeigt ohnehin eine tief gespaltene Fanbasis. Die spannendste Frage dreht sich aktuell gar nicht um das Plüschtier selbst, sondern um die richtige Strategie für ein Comeback. Die Community hat „Dead Rising 4“ nicht vergessen. Das Spiel hat der Reihe erheblich geschadet.

Ein Lager fordert deshalb vehement ein „Dead Rising 2 Deluxe Remaster“, um nach dem ersten Remaster weiter Vertrauen aufzubauen. Erst danach sei die Zeit reif für „Dead Rising 5“. Andere möchten den sofortigen, echten Neuanfang. Demgegenüber stehen die Skeptiker, die schon beim ersten Deluxe Remaster wegen Zensur, Sprecherwechseln und technischem Pop-in enttäuscht abgewunken haben. Ein neues Spiel hätte es also verdammt schwer.

Die Aufregung ist verständlich, aber unbegründet. Das Plüschtier ist ein nettes Sammlerstück zum Jubiläum, kein versteckter Teaser. Capcom hat die Marke nach dem jüngsten Remaster zwar wieder auf dem Schirm, für handfeste Ankündigungen ist es aber zu früh.

Welchen Weg muss Capcom jetzt gehen: das bewährte „Dead Rising 2“ neu auflegen oder volles Risiko mit einem komplett neuen „Dead Rising 5“ gehen?