Dead Rising: Sequel soll Frank West nach Hollywood schicken

Gerüchte zu Dead Rising tauchen nicht oft auf, aber wenn sie kommen, sorgen sie für Bewegung. Laut einem aktuellen Bericht arbeitet Capcom seit 2023 unter dem Codenamen „Rec“ an einem brandneuen Ableger der Reihe.

Für Fans klingt das gleich doppelt spannend. Erstens soll Frank West wieder im Mittelpunkt stehen, zweitens führt die Reise dieses Mal nach Hollywood, genauer gesagt auf ein Filmset, das zum Schauplatz einer neuen Zombie-Eskalation wird.

Ein Filmset voller Gefahren und ein Regisseur, der jede Grenze verliert

Die Informationen deuten darauf hin, dass Capcom das Sequel direkt nach den Ereignissen des ersten Teils ansiedelt. Das vergangenes Jahr veröffentlichte PS5-Remaster des Originals bietet somit den perfekten Einstiegspunkt, um neue wie alte Spieler abzuholen.

Der angebliche Schauplatz – ein großes Hollywood-Studio – eröffnet spielerisch viele Möglichkeiten. Kleine, dicht gepackte Areale mit klar erkennbaren Themen könnten an die kreativen Setpieces erinnern, für die die Serie früher oft gelobt wurde. Western-Dorf neben Sci-Fi-Soundstage? Warum nicht.

Im Mittelpunkt soll ein abgedrehter Filmregisseur stehen, der die Zombie-Katastrophe nutzt, um sein „perfektes Meisterwerk“ zu drehen. Zwischen Komparsen, Stuntperformern und Schauspielern kämpft Frank also nicht nur ums Überleben, sondern auch gegen ein Ego, das offenbar gefährlicher ist als jede Horde.

Rückkehr zu Roguelike-Wurzeln?

Das neue Dead Rising soll laut Bericht weiterhin auf Run-basierte Strukturen, Zeitlimits und Wiederholbarkeit setzen, also Elemente, die 2006 viele Spieler eher irritierten. Damals galt das Konzept als sperrig, teilweise sogar frustrierend.

Heute sieht die Lage anders aus. Titel wie Hades oder Returnal haben gezeigt, wie motivierend klar strukturierte Runs sein können. Wenn Capcom diese Mechaniken moderner interpretiert, könnte die Reihe genau davon profitieren,

Capcom hat bereits mehrere größere Projekte im Line-up, etwa Pragmata oder Resident Evil 9 Requiem. Ob Dead Rising dazwischenrutscht oder erst mit der nächsten Konsolengeneration relevant wird, bleibt offen. Vieles deutet darauf hin, dass wir eher ein PS5/PS6-Cross-Gen-Spiel erwarten sollten. Langfristig wäre das für Capcom eine kluge Strategie, um die Marke wieder fest zu verankern.

Ein Hollywood-Setting ist für die Reihe nahezu ideal: kompakt, abwechslungsreich und voller Möglichkeiten für kreative Zombie-Szenarien. Wenn Capcom es schafft, das alte Sandbox-Chaos mit modernen Roguelike-Ideen zu verbinden, könnte Dead Rising nach Jahren der Unklarheit tatsächlich wieder eine klare Richtung finden.

Aber wie viel Mut steckt am Ende wirklich in diesem Projekt, und wagt Capcom erneut einen Titel, der bewusst aneckt?