Dead Space 4: Glen Schofield will die Spielebranche retten

Glen Schofield, Schöpfer von Dead Space und Mitbegründer von Striking Distance, hat klare Vorstellungen, wie die Spieleindustrie wieder Fahrt aufnehmen kann, und Dead Space 4 steht dabei im Mittelpunkt. Gibt es eine Chance auf ein Comeback?

KI, Kreativität und die Zukunft von AAA

Bei Gamescom Asia in Bangkok sprach Schofield gegenüber VGC offen über seine Pläne. Für ihn ist die Branche „krank, aber nicht tot“. Die Kreativität sei noch da, doch viele AAA-Titel scheiterten, weil die falschen Leute an der Spitze standen. Schofield plädiert für gezieltes Training von Entwicklern im Umgang mit generativer KI. Sie sei kein Allheilmittel, sondern ein Werkzeug, das Ideen und Konzepte schneller visualisieren könne, vor allem in der Konzeptphase.

„Ich nutze KI, um Figuren und Welten schnell zu skizzieren“, sagt Schofield. „Das spart Zeit, lässt uns experimentieren und Ideen in Echtzeit prüfen.“ Schreiben oder Storytelling überlasse er weiterhin Menschen, während KI bei Assets und Designs unterstütze. Wichtig sei, eigene Regeln im Umgang mit KI zu definieren, bis die rechtlichen Fragen geklärt sind.

Die richtige Führung entscheidet

Schofield kritisiert konservative Managemententscheidungen in großen Studios. „Wer ein Spiel leitet, entscheidet über den Erfolg“, erklärt er. Erfahrung als Director sei entscheidend, nicht Titel wie Creative Director ohne echte Führungsverantwortung.

Beispiele wie Vince Zampella bei Battlefield 6 zeigen laut Schofield, dass gute Führung den Unterschied macht. Für kommende AAA-Titel, einschließlich eines möglichen Dead Space 4, sei genau das der Schlüssel: die richtige Vision, das richtige Team und ausreichend Budget.

Dead Space 4: Mehr als ein Horror-Remake

Schofield bestätigt, dass Dead Space 4 auf seinem Radar ist, aber nur mit einer angemessenen Finanzierung: „Gib mir 75 Millionen, und wir können etwas schaffen, das sich lohnt. Kleinere Budgets zerstören die Vision.“ Sein Fokus liegt auf einem dunklen, actiongeladenen Horror-Erlebnis, das Fans zurück in die Atmosphäre des Originals holen soll, mit modernen Tools für schnellere, präzisere Kreativarbeit.

Für Schofield gilt: AAA ist noch lange nicht tot. Mit Erfahrung, Mut und den richtigen Werkzeugen wie KI kann die Branche wieder glänzen – Dead Space 4 könnte das erste große Signal sein.