Dead Space – DevDiary zeigt Remake einer ikonischen Szenen

Die Entwicklung des Remake ist inzwischen abgeschlossen und der Titel hat vor wenigen Tagen den Gold-Status erreicht. Die verbliebenen Wochen bis zum Release wird man wohl nutzen, um am letzten Feinschliff zu arbeiten und eventuell einen Day One Patch bereitstellen.

Nur noch wenige Wochen bis zum Release des Dead Space Remake, das nun in die Fußstapfen von The Callisto Protocol treten soll. Vorab gibt es neue Eindrücke im DeyDiary, in der man eine ikonische Szene in ihrer Neufassung vorstellt.

