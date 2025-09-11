Dead Space-Schöpfer Glen Schofield: „Ich würde liebend gern ein Alien-Spiel machen“

Glen Schofield hat mit Dead Space und zuletzt The Callisto Protocol das Genre des Sci-Fi-Horrors entscheidend geprägt. Kein Wunder also, dass der Entwickler ein Faible für die Xenomorphs aus Alien hat – so sehr, dass er offen zugibt, gern selbst ein Spiel in diesem Universum gestalten zu wollen.

Kreative Freiheit als Nonplusultra

Schofield macht dabei jedoch klar: Ein Alien-Spiel käme nur dann zustande, wenn er volle kreative Kontrolle hätte. „Ich muss die kreative Leitung haben, sonst wird es kein großartiges Spiel. Ich werde nur dann 130 % geben, wenn es wirklich mein Projekt ist“, sagt er. Das zeigt, wie wichtig ihm Authentizität und eigene Vision sind – Werte, die auch Dead Space so eindrucksvoll auszeichnen.

Interessant ist, dass Schofield trotz seiner Begeisterung für die Franchise lieber originelle Projekte verfolgt. Seine Leidenschaft zeigt sich eher als Hobby. Über die letzten zwei Jahre hat er dutzende Xenomorph-Varianten in Midjourney entworfen. Diese private Auseinandersetzung mit dem ikonischen Monster spricht Bände über seinen Respekt vor der Vorlage.

Alien bleibt ein Universum voller Möglichkeiten

Die Alien-Reihe hat mit Aliens: Dark Descent und dem geplanten TV-Format Alien: Earth neue Impulse erhalten. Das Franchise bietet noch immer viel Potenzial: Neue Monster, groteske Body-Horror-Elemente und unerforschte Narrative warten nur darauf, kreativ genutzt zu werden. Schofield könnte diese Möglichkeiten aufgreifen – vorausgesetzt, er behält die Zügel in der Hand.

Für Spieler bedeutet das: Es gibt Hoffnung auf ein Spiel, das den Geist von Alien aufgreift, ohne ihn zu verwässern. Gleichzeitig erinnert Schofield daran, dass die Realität der Branche solche Projekte komplex macht. Wir sollten also nicht zu schnell mit einer Ankündigung rechnen.

Zwischen Wunsch und Realität

Am Ende bleibt es eine faszinierende Vorstellung. Der Kopf hinter Dead Space übernimmt Alien. Doch Schofields klare Priorität liegt bei eigenen Kreationen. Ob er jemals wirklich ein Alien-Spiel umsetzen wird, hängt nicht nur von Lizenzinhabern ab, sondern auch davon, ob er die volle kreative Kontrolle erhält – eine Bedingung, die viele Studios nur selten gewähren.

Es bleibt die Frage: Wer würde sich nicht wünschen, dass jemand mit so viel Erfahrung und Leidenschaft die Schrecken des Alien-Universums neu interpretiert? Für Fans bleibt es zumindest spannend, Schofields Ideen und Hobbys im Auge zu behalten.