Dead Space-Schöpfer Glen Schofield verabschiedet sich aus der Spieleentwicklung

Glen Schofield zieht sich nach 35 Jahren und Stationen bei EA, Activision sowie Striking Distance aus dem aktiven Tagesgeschäft der Gaming-Branche zurück.

35 Jahre Code, Crunch und Kosmos-Horror

Der Abgang erfolgt ohne Angabe spezifischer Gründe über ein LinkedIn-Video. Schofield hinterlässt eine Karriere, die exemplarisch für die Evolution der modernen AAA-Industrie steht. Vom klassischen 2D-Artist arbeitete er sich hoch zum Producer bei Electronic Arts, wo er nach Lizenztiteln wie Der Herr der Ringe freie Hand für ein neues Projekt bekam. Das Ergebnis war 2008 „Dead Space“. Das Spiel definierte Sci-Fi-Horror durch sein minimalistisches Interface und die strategische Zerstückelung der Gegner neu.

Danach folgte der Wechsel zu Activision. Schofield gründete Sledgehammer Games und rettete 2011 nach dem plötzlichen Abgang der Infinity Ward-Gründer die Entwicklung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Es folgten Advanced Warfare und WWII, bevor er mit „The Callisto Protocol“ im Jahr 2022 zu seinen Survival-Horror-Wurzeln zurückkehrte. Das Projekt blieb hinter den hohen Erwartungen zurück, hat aber eine große Fanbase.

Ein Abschied gezeichnet von der Industrie

Das Abschiedsvideo zeigt einen sichtlich gezeichneten Entwickler. Der optische Wandel ist unübersehbar. Schofield wirkt sichtlich gealtert, fast ausgelaugt von den extremen Produktionszyklen der letzten Jahrzehnte. Die Spuren, die der immense Druck der AAA-Entwicklung hinterlässt, sind hier kein PR-Geheimnis mehr, sondern Realität.

Sein letzter Versuch, EA nach dem Erfolg des Dead Space-Remakes im Jahr 2023 von einem echten vierten Teil der Reihe zu überzeugen, scheiterte. Damit bleibt „The Callisto Protocol“ sein finaler, unvollendeter Versuch, an alte Erfolge anzuknüpfen.

Schofields Rückzug markiert das Ende einer Ära von Autoren-Entwicklern, die im starren AAA-Business noch persönliche Visionen durchdrücken konnten. Für Spieler bedeutet dieser Abschied den Verlust eines kreativen Kopfes, der dem Horror-Genre wichtige Impulse gab. Die Industrie verliert einen Macher, der sich an den eigenen Ambitionen und den unerbittlichen Marktgesetzen am Ende physisch aufgerieben hat.