Dead Space steht vor dem Kälteschlaf – EA-Mitarbeiter haben aber Hoffnung

Es gibt Serien, die verschwinden leise, und es gibt Dead Space. Kaum ein Horrortitel hat sich so hartnäckig im Gedächtnis gehalten, selbst Jahre ohne neuen Ableger haben daran wenig geändert. Nun zeichnet sich jedoch ein Bild ab, das Fans kaum beruhigen dürfte.

Laut Informationen aus dem Insider Gaming Weekly Podcast soll die Marke intern bei EA „auf Eis“ liegen. Offizielle Aussagen fehlen zwar, doch mehrere Details ergeben zusammen eine klare Tendenz.

Interne Signale sprechen gegen eine Rückkehr

Die entscheidenden Hinweise stammen aus den Aussagen von Podcast-Co-Host Mike Shaw. Demnach deuten interne Nachrichten bei EA darauf hin, dass derzeit keinerlei Pläne existieren, Dead Space weiterzuführen. Auch das Team, das am erfolgreichen Remake gearbeitet hat, wurde inzwischen in andere Großprojekte wie Battlefield 6 eingegliedert, ein Schritt, der typisch ist, wenn eine Marke vorerst nicht weiterverfolgt wird.

Spannend ist aber etwas anderes. Einige Mitarbeiter, die früher an Dead Space beteiligt waren, sollen sogar darauf hoffen, dass EA das Franchise verkauft. Hintergrund sei die angespannte finanzielle Lage rund um den neuen Eigentümer, der Kosten drücken und Investitionen schnell amortisieren möchte. Ein Verkauf eines ruhenden IP wäre dafür eine mögliche, wenn auch selten genutzte Option.

Wie realistisch ist ein Dead-Space-Verkauf wirklich?

Tom Henderson bremste im Podcast allerdings die Erwartungen. IP-Deals dieser Größenordnung sind selten, teuer und wirtschaftlich riskant. Selbst wenn jemand Dead Space kaufen würde, stünde anschließend die Frage im Raum: Wie viele Käufer würden ein neues Spiel tatsächlich erreichen können? Produktion, Marketing und technischer Aufwand wären erheblich, und Horror ist traditionell kein Massenmarkt.

Dennoch bleibt Dead Space eine Marke mit Strahlkraft. Das Remake zeigte, dass die Community noch da ist und neue Spieler gewinnt. Doch genau diese Mischung aus Potenzial und Risiko macht die Situation so heikel. EA setzt derzeit stärker auf Live-Service-Modelle und große Action-Franchises – Projekte, die sich klarer skalieren lassen als eine hochwertige Horror-Singleplayer-Reihe.

Stand jetzt bleibt die Zukunft von Dead Space unklar. Die Marke ist nicht offiziell eingestellt, aber der aktuelle Kurs spricht eher für Stillstand als für ein Comeback. Ob ein Verkauf die Rettung wäre oder nur ein theoretisches Wunschdenken bleibt, ist offen.

Vielleicht ist genau das die eigentliche Frage: Müsste Dead Space heute zu jemandem wechseln, der wieder an Horror glaubt – oder ist die Serie schlicht zu riskant für die Branche von 2026?