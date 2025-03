Deadside – Der heimliche Survival-Hit auf der PS5?

Es gibt einen heimlichen Suvival-Hit auf PS5, der Fans von „DayZ“ & Co. ansprechen soll: „Deadside“! In den letzten sieben Tagen hat „Deadside“ eine wahre Überraschung auf der PlayStation 5 und Xbox Series S|X gelandet. Mit der Veröffentlichung des Spiels auf Konsolen hat es nicht nur die Herzen vieler Survival-Fans erobert, sondern auch beeindruckende 100.000 neue Spieler gewonnen. Die Zahlen sprechen für sich, aber was macht „Deadside“ zu einem heimlichen Hit auf der PS5? Ein Blick auf das Spiel zeigt, dass es viel mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick erwarten würde.

„Deadside“ ist eine offene Sandbox-Welt, die in der gleichen Liga spielt wie bekannte Titel wie „DayZ„, „PUBG“ und „Rust“. In dieser rauen Welt geht es nicht nur ums Überleben – es geht um das Erstellen deiner eigenen Spielweise. Du plünderst, baust Basen, gehst auf Missionen und kämpfst in intensiven PvP-Schlachten, die das Spielgeschehen auf die nächste Stufe heben. Es gibt keine Level, keine RPG-Elemente – nur du und die Welt, die dich umgibt. Ein echtes 1000-Stunden-Spiel, in dem du deinen eigenen Sieg definierst.

Der Reiz des Spiels – Schneller Fortschritt und ständiger Nervenkitzel

Was „Deadside“ von anderen Survival-Spielen unterscheidet, ist der beschleunigte Fortschritt. Die Spieler erhalten schnell Beute und steigen zügig in den Wettkampf ein. Hier geht es nicht darum, Stunden damit zu verbringen, eine kleine Beute zu finden – „Deadside“ belohnt die Spieler sofort, was den Einstieg so spannend macht. Dies macht es besonders für Konsolenspieler attraktiv, die oft schnelle Action suchen und keine ewigen Grind-Zyklen mögen.

Die Testversionen, die auf PS5 zur Verfügung steht, haben ebenfalls ihren Teil zum Erfolg beigetragen. Spieler können das Spiel für zwei Stunden kostenlos ausprobieren und sich ein Bild davon machen, was sie erwartet. Es überrascht nicht, dass die Conversion-Rate von der kostenlosen Testversion hin zur Vollversion stetig steigt. Fast 20% der Spieler entscheiden sich nach der Testversion, das Spiel zu kaufen, und 5% kaufen es sogar noch bevor die Testversion endet. Ein klarer Hinweis darauf, dass „Deadside“ die richtige Mischung aus Spannung, Gameplay und Abwechslung bietet, die viele Spieler suchen.

Technische Leistung und Cross-Play

Beeindruckend ist die technische Umsetzung auf den Konsolen. „Deadside“ wurde mit einem klaren Fokus auf Performance, Grafik und schnelle Ladezeiten entwickelt, sodass die Konsolenversion nicht hinter der PC-Version zurückbleibt. Cross-Play zwischen den Konsolen sorgt dafür, dass sich die Spielerbasis auf allen Plattformen vereint und das Spielerlebnis weiter optimiert wird. Während der ersten Veröffentlichung von „Deadside“ im Early Access auf Steam war das Spiel bereits ein Erfolg, doch nun übertrifft die Konsolenversion sogar den ursprünglichen Höchststand an gleichzeitigen Spielern.

Das erste Feedback der Spieler ist durchweg positiv: „Es hat alles, was man sich von einem Überlebensspiel wünscht – Missionen, Händler, Fahrzeuge, Basisbau, viele Waffen und Ausrüstung. Es läuft gut, sieht anständig aus und die Treffererkennung ist gut“, sagt ein begeisterter Spieler. Ein weiterer betont: „Für ein 25-Dollar-Spiel auf der Konsole absolut unglaublich.“ Auch wenn noch kleinere Macken vorhanden sind, überwiegen die positiven Aspekte, und das Spiel wird als gelungenes Erlebnis wahrgenommen.

Warum Deadside auf der PS5 ein Geheimtipp ist

„Deadside“ bietet somit wohl ein echtes Highlight für Fans von Survival-Shootern, die nach einer spannenden Herausforderung suchen. Die Möglichkeit, das Spiel kostenlos auf PlayStation Plus auszuprobieren, macht es besonders zugänglich und lädt zu einer Entdeckungstour durch das Spiel ein. Nach der Testphase müssen Spieler nur 24,99 EUR zahlen, um weiter in diese immersive Welt einzutauchen.

„Deadside“ könnte sich in den kommenden Monaten als echter Geheimtipp auf der PS5 herausstellen – ein Survival-Erlebnis, das mehr zu bieten hat, als man zunächst denken würde. Wer auf schnelle Action, taktische Kämpfe und endlose Überlebenschancen steht, sollte definitiv einen Blick auf dieses Indie-Spiel werfen.