Deadzone: Rogue – Roguelite-Shooter verlässt den Early-Access und kommt auf PS5

Wer schon mal in der Early-Access-Phase von Deadzone: Rogue eingetaucht ist, kennt das rohe, kompromisslose Gefühl, das der Roguelite-FPS von Prophecy Games vermittelt. Seit heute gibt es gute Nachrichten für alle, die bisher noch nicht zugeschlagen haben.

Am Montag, dem 11. August, verlässt Deadzone: Rogue den Early-Access auf dem PC. Gleichzeitig dürfen PlayStation-5- und Xbox-Series-Spieler ab sofort erstmals Hand an eine Demo der ersten Spielzone legen, und damit erstmals auch auf Konsolen in das Kampfgeschehen eintauchen. Der finale Release wurde für den 03. September bestätigt.

Crossplay und Koop als Herzstück

Was Deadzone: Rogue besonders macht, ist nicht nur die knackige Mischung aus Roguelite-Elementen und schneller FPS-Action, sondern auch der Fokus auf den Koop-Modus. Bis zu drei Spieler können gemeinsam die Herausforderungen auf der mysteriösen Raumstation ISSX bewältigen, wo immer neue Wellen von feindlichen Maschinen auf sie warten. Mit der Konsolen-Ankündigung bringt Prophecy Games auch Crossplay ins Spiel, mit dem sich Konsolen- und PC-User zu einer gemeinsamen Spielerbasis verbinden können. Für alle, die gerne gemeinsam kämpfen und strategisch vorgehen, ist das ein echtes Plus.

Crossplay schafft nicht nur eine größere Community, sondern sorgt auch dafür, dass Wartezeiten im Matchmaking kürzer sind und die Spielerschaft lebendig bleibt. Gerade bei einem Rogue-like mit Fokus auf Survival und immer neuen Herausforderungen ist das keine Selbstverständlichkeit.

Warum der Schritt auf Konsolen relevant ist

Die Early-Access-Phase auf dem PC hat mit über 300.000 Spieler eine solide Basis geschaffen. Doch der Konsolenmarkt eröffnet ganz neue Chancen, aber auch Risiken. Prophecy Games setzt mit der Demo auf Xbox Series und PlayStation 5 einen ersten Fuß in die Tür, um dort Fuß zu fassen. Wer bereits neugierig ist, kann sich ohne Verpflichtung einen Eindruck verschaffen und die Mechaniken kennenlernen.

Das verspricht den Spielern nicht nur neue Möglichkeiten der Plattformwahl, sondern vor allem mehr Mitspieler im Koop-Modus. Für Fans von anspruchsvollen, aber fairen Roguelite-Shootern ist das eine willkommene Erweiterung.

Interessant wird vor allem, ob die Entwickler mit regelmäßigen Updates und Balance-Anpassungen das hohe Niveau halten. Für Spieler, die auf der Suche nach einem Roguelite-Shooter mit echtem Kooperationsfaktor sind, lohnt sich die Demo definitiv.

Was denkt ihr: Kann Deadzone: Rogue auf PS5 und Xbox Series die Early-Access-Erfolge wiederholen oder sogar toppen?