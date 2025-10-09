Deal-Alarm: PS5 Ghost of Yōtei Limited Edition Bundle für 549 € statt 599 €

Sony hat die neuen PS5-Bundles im Ghost of Yōtei Limited Edition Design inzwischen veröffentlicht und sorgt damit für Aufsehen bei Sammlern und Fans der PlayStation. Die Bundles kombinieren die reguläre PS5-Slim mit Disc-Laufwerk, einen speziell gestalteten DualSense-Controller sowie das Spiel Ghost of Yōtei inklusive Preorder-Inhalten.

Besonders interessant für Käufer ist aktuell der eBay-Deal: Statt der regulären 599 € können Interessierte das Bundle für 549 € erwerben, wenn sie den Gutscheincode PRAESENT25 nutzen.

Design und Inhalte der Bundles

Das Gold-Bundle ist stark von der japanischen Kintsugi-Kunst inspiriert, bei der zerbrochene Keramik mit Gold repariert wird. Dieses Motiv greift die persönliche Reise der Protagonistin Atsu im Spiel auf und findet sich sowohl auf der Konsole als auch auf dem Controller wieder. Die Gestaltung verbindet traditionelles japanisches Handwerk mit moderner Hardware-Ästhetik.

Playstation 5-Konsole – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle

Vouchercode: PRAESENT25 nutzen 599 EUR 549 EUR

Das Black-Bundle orientiert sich an der Sumi-e-Malerei, einer traditionellen japanischen Tuschetechnik, und setzt auf kontrastreiche Schwarzweiß-Elemente. Die Gestaltung spiegelt die raue Schönheit der Spielwelt Ezo wider – dem historischen Hokkaido. Dieses Bundle ist exklusiv über den PlayStation-Direct-Shop erhältlich und wird nicht in größerer Stückzahl verkauft.

Beide Varianten verfügen über das eingravierte Maker’s Seal mit PlayStation-Symbolen auf Konsole und Controller. Zusätzlich hat das Entwicklerstudio Sucker Punch handgezeichnete Ingame-Elemente wie Kartenmarkierungen und Symbole der Protagonistin in die Designs integriert. So entsteht eine stärkere Verbindung zwischen Spielwelt und Hardware.

Kein technisches Upgrade, aber ein Sammlerstück

Wichtig zu betonen ist, dass die Limited Edition Bundles keine technischen Verbesserungen gegenüber der Standard PS5-Slim bieten. Die Leistung der Konsole bleibt unverändert. Der Fokus liegt auf Design, Markenbindung und dem Sammlerwert. Für Fans von Ghost of Yōtei oder Besitzer, die ihre PS5 optisch aufwerten möchten, ist das Bundle jedoch ein attraktives Gesamtpaket.

Der aktuelle eBay-Preis liegt bei 599 €, kann aber durch den Gutscheincode PRAESENT25 auf 549 € reduziert werden. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht und richtet sich an Käufer, die schnell zugreifen.

Das Ghost of Yōtei Limited Edition Bundle bietet PS5-Spielern nicht nur das Spiel und einen speziell gestalteten Controller, sondern auch ein optisch ansprechendes Sammlerstück. Wer Wert auf Design legt oder Fan der Reihe ist, findet hier ein in sich stimmiges Paket, das über die Standardkonsole hinausgeht.