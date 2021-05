Deal: LG OLED 65 Zoll (2021) mit HDMI 2.1 inkl. Soundbar & Cashback zum Knallerpreis

Jetzt, wo immer mehr PS5 Konsolen bei den Spielern eintreffen, lohnt sich auch mal wieder der Blick zu einem passenden TV. Ein echtes Knallerangebot gibt es aktuell durch die großzügige LG Cashback und Media Markt Aktion.

Hier gibt es bei Media Markt derzeit den LG OLED B1 in 65 Zoll mit HDMI 2.1 Modelljahr 2021 ohnehin schon extrem günstig für nur 1899 EUR. Kombiniert man das nun mit der LG GX Soundbar, lässt LG ein Cashback von satten 735 EUR (Tabelle weiter unten auf Aktionsseite) springen.

Dadurch reduziert sich der Preis des TVs rechnerisch noch einmal erheblich, was aktuell nur durch die Kombination der beiden Aktionen möglich ist. Dabei ist es egal ob man beides zusammen oder ein paar Tage versetzt oder bei verschiedenen Händlern kauft, wichtig ist nur, dass als Kaufdatum spätestens der 15. Juni 2021 auf der Rechnung steht, sowie das Cashback bis 30. Juni 2021 bei LG geltend gemacht wird.

Das Ganze funktioniert auch mit der 77 Zoll, 55 Zoll, 48 Zoll Version der LG TVs, sowie in den Klassen A,B,C,G usw., mit jeweils noch mehr oder weniger Cashback. Die B und C-Klassen der LG OLEDs sind allerdings die gängigsten Modelle bei Käufern. Unser vorgeschlagenes Beispiel ist zudem das, was sich in diesen Tagen besonders lohnt. Alle qualifizierten Modelle und das jeweilige Cashback, das laut LG nach ca. 14 Tagen als Einmalsumme überwiesen wird, sind auf der Aktionsseite einsehbar.

Gibt es einen Haken?

Nein! Dieses extrem günstige Angebot ist nur möglich, da sich beide Aktionen von LG und Media Markt derzeit überschneiden. Also sollte man die Gunst der Stunde nutzen. So schnell und so günstig ist man bisher nicht an die aktuellen Jahresmodelle bei LG gekommen, besonders nicht im OLED-Bereich.

Zu den TVs und der Soundbar:

Wer die Soundbar nicht braucht, kann sie auch einfach weiterverkaufen und bekommt den TV letztendlich so günstig wie nie. Ist alles ein wenig Aufwand und Rechenarbeit, lohnt sich in diesem Fall aber auch.