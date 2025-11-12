Deal: PlayStation Portal Midnight Black jetzt für 200 Euro mit Cloud-Gaming

Sony hat PlayStation Portal zwar keinen offiziellen Rabatt verpasst, aber Amazon senkt den Preis aktuell deutlich: Das Remote- und Cloud-Gaming-Gadget in Midnight Black ist aktuell für 200 Euro erhältlich, ganze 19 Euro unter der UVP.

Klingt erstmal nach einem kleinen Unterschied, markiert aber den aktuell niedrigsten Preis. Für viele, die das Konzept spannend fanden, aber den Preis zu hoch, ist das jetzt die beste Gelegenheit, zuzuschlagen.

Kein ganzer Handheld, aber ein cleverer Begleiter

Wichtig zu verstehen: PlayStation Portal ist keine eigenständige Konsole. Es streamt Spiele direkt von der eigenen PS5 – entweder im gleichen Netzwerk oder über das Internet via PlayStation Plus Premium, wo mittlerweile auch Cloud-Streaming unterstützt wird. Wer unterwegs oder auf der Couch zocken will, braucht somit keine Konsole mitzuschleppen, nur WLAN und eine stabile Verbindung.

Das Ganze funktioniert erstaunlich zuverlässig, solange das eigene Heimnetz nicht gerade am Limit läuft. Latenzen spürt man, wenn man darauf achtet, aber in Story-Games wie Spider-Man 2 oder Final Fantasy VII Rebirth fällt das kaum ins Gewicht. Nur bei schnellen Shootern oder Racing Games merkt man, dass der Streaming-Handheld eben kein lokales Gerät ist.

PlayStation Portal Midnight Black 219,99 EUR 200 EUR Get It Now

Technik, die sich sehen lassen kann

Das Herzstück des Geräts ist ein 8-Zoll-LCD mit 1080p bei 60 fps – kein OLED, aber scharf, hell und farblich ordentlich abgestimmt. Dazu kommen adaptive Trigger und haptisches Feedback wie beim DualSense-Controller, was für echtes PS5-Feeling sorgt. Das Handling ist angenehm, das Gewicht gut ausbalanciert, und wer schon mit dem DualSense klarkommt, fühlt sich sofort zuhause.

Kritikpunkte bleiben: Kein Bluetooth für eigene Kopfhörer (nur über Sonys proprietäres Link-System) und eine Akkulaufzeit, die je nach Nutzung zwischen drei und fünf Stunden liegt. Für längere Sessions ist also die Steckdose nicht weit.

Lohnt sich der Kauf?

Für 200 Euro ist PlayStation Portal kein Must-Have für jedermann, aber endlich ein realistisches Angebot. Es richtet sich an Spieler, die ihre PS5 flexibel nutzen wollen, nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung. Wer oft um die TV-Zeit konkurriert oder einfach im Bett weiterzocken will, bekommt hier ein erstaunlich gutes Streaming-Erlebnis.

Das PlayStation Portal ist inzwischen besser, als viele glauben, wenn auch nicht für jeden gedacht. Zum neuen Preis wird es endlich interessant, vor allem für alle, die PS5-Gaming nicht an den Fernseher ketten wollen.