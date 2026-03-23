Deal: PlayStation Portal zum Bestpreis, jetzt mit High-Quality Mode

Die PlayStation Portal ist aktuell für 179 EUR erhältlich: Bestpreis! Das kürzlich veröffentlichte Firmware-Update 7.0.0 geht mit einem neuen 1080p-High-Quality-Modus die größte Schwachstelle der Hardware an.

Anlässlich der Oster-Deals senkt Media Markt den Preis auf den Bestpreis und liefert damit ein echtes Kaufargument für die anhaltende Kritik an Kompressionsartefakten und der mühsamen Eingabe von Nutzerdaten auf dem 8-Zoll-Display.

Firmware 7.0.0 bringt 1080p High-Quality-Modus

Das zentrale Element des neuen Updates ist die Einführung des „1080p Hohe Qualität“-Modus im Schnellmenü. Dieser Modus erhöht die Bitrate des Streams signifikant, um die Bildqualität bei schnellen Bewegungen zu stabilisieren und typische Streaming-Artefakte zu minimieren. Wer die Einstellung ändert, muss die laufende Session jedoch neu starten, damit die Parameter übernommen werden.

Zusätzlich optimiert Sony das Handling für PlayStation Plus Premium-Mitglieder:

Selektives Streaming: In Game-Bundles können einzelne Titel nun direkt gestartet werden.

In Game-Bundles können einzelne Titel nun direkt gestartet werden. QR-Code-Login: Die Ersteinrichtung und Account-Erstellung erfolgt bequem über das Smartphone statt über die Bildschirmtastatur.

Die Ersteinrichtung und Account-Erstellung erfolgt bequem über das Smartphone statt über die Bildschirmtastatur. Erweiterte Benachrichtigungen: Trophäen-Details und Spieleinladungen werden nun direkt im Stream-Overlay mit vollständigen Informationen angezeigt.

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Hardware-Spezifikationen im Check

Trotz der Software-Optimierungen bleibt die Hardware-Basis identisch. Die PlayStation Portal ist kein eigenständiger Handheld wie das Steam Deck, sondern ein spezialisierter Client für das PlayStation-Ökosystem.

Feature Spezifikation Display 8-Zoll-LCD Auflösung 1080p (Full HD) Bildrate Bis zu 60 fps Controller Integration der DualSense-Features (Haptik/Trigger) Audio PlayStation Link & 3,5-mm-Klinke

Cloud-Streaming als Strategie-Anker

Mit dem Update forciert Sony die Cloud-Streaming-Integration für PS5-Titel aus der eigenen Bibliothek sowie dem Klassikerkatalog. Die Hardware dient hierbei als Brücke, um die Monetarisierung von PlayStation Plus Premium voranzutreiben. Dass Sony nun Tipps zur Fehlersuche direkt in das Schnellmenü integriert, unterstreicht die Abhängigkeit von einer stabilen WLAN-Infrastruktur – das Gerät besitzt weiterhin kein integriertes Mobilfunkmodul.

Für 179 EUR ist die PlayStation Portal jetzt preislich dort angekommen, wo sie als reiner Streaming-Client hingehört. Das Update 7.0.0 ist kein bloßes Beiwerk, sondern technisch notwendig: Der High-Quality-Modus behebt das größte Manko – die visuelle Instabilität bei hoher Auslastung. Wer eine PS5 besitzt und das Remote-Play-Szenario nutzt, bekommt hier jetzt ein deutlich ausgereifteres Produkt als zum Launch.