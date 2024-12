Deal: PS5 SSD von WD Black mit 2 TB erreicht neuen Tiefstpreis

Dank einer Cashback-Aktion sind die WD_Black SSDs für PS5 aktuell so günstig wie nie zuvor. Wer seine Konsole aufrüsten möchte, kann jetzt von unschlagbaren Preisen profitieren – ideal, wenn der interne Speicher der PS5 oder PS5 Pro langsam an seine Grenzen stößt.

What do you think?