Death Stranding 2: Alle Infos zum Release, den Editionen und mehr zusammengefasst

Wer die gestrige Präsentation von Death Stranding 2 verpasst hat, bekommt hier alles Wichtige in Kürze! Der Release-Termin für das heiß erwartete Spiel ist nun endlich fixiert. Doch nicht nur das: In der Präsentation wurden auch mehrere Editionen des Spiels vorgestellt, darunter die aufwendige Collectors Edition. Diese Edition hat für Diskussionen gesorgt, da ein spezielles Detail die Fans spaltete – was genau dahinter steckt, erfährst du im Video.

Doch das ist längst nicht alles! Ein weiteres Highlight war die Enthüllung eines exklusiven Konzerts, das die Fans begeistert. Es bleibt also spannend, was Death Stranding 2 in puncto Inhalt und Erlebnisse noch zu bieten hat.

In meiner neuesten Webvideo-Folge zu Death Stranding 2: On the Beach bekommst du alle Infos zu den Editionen, dem Konzert und den Spielinhalten. Schau unbedingt rein und bleib auf dem neuesten Stand!