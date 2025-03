Death Stranding 2 Collector’s Edition – Vorbestellungen jetzt möglich!

Die lang erwartete Fortsetzung von Hideo Kojimas Death Stranding erscheint am 24. Juni 2025 und bringt eine exklusive Collector’s Edition mit sich. Ab sofort kann die aufwendig gestaltete Sonderausgabe vorbestellt werden, die mit hochwertigen Sammlerobjekten und digitalen Boni bestückt ist.

Das bietet die Collector’s Edition

Für einen Preis von 249,99 € erhalten Fans mit der Death Stranding 2: On the Beach Collector’s Edition eine umfangreiche Ausstattung, darunter:

Magellan-Mann-Statue (15 Zoll) – ein beeindruckendes Sammlerstück

– ein beeindruckendes Sammlerstück Dollmann-Figur (3 Zoll) – ein weiteres exklusives Sammlerobjekt

– ein weiteres exklusives Sammlerobjekt Steelbook – für alle, die physische Hüllen lieben

– für alle, die physische Hüllen lieben Kunstkarten – mit einzigartigen Designs aus dem Spiel

– mit einzigartigen Designs aus dem Spiel Ein Brief von Hideo Kojima – persönliche Worte vom Meister selbst

– persönliche Worte vom Meister selbst Ingame-Boni: Vorzeitige Freischaltung: Maschinengewehr (MZ-Kugeln) St. 1 Quokka-, Chiralkatze- und „Why Me?“-Patches Quokka-Hologramm und diverse Silber-Skelette für verbesserte Gameplay-Funktionen



Ein weiteres Highlight ist der 48-Stunden-Vorabzugang, mit dem sich Sammler und Hardcore-Fans schon vor dem offiziellen Release ins Abenteuer stürzen können.

Kritik an der fehlenden Disc-Version

Trotz der beeindruckenden Inhalte sorgt ein Detail für hitzige Diskussionen: Es gibt keine physische Spiel-Disc. Stattdessen enthält die Collector’s Edition lediglich einen digitalen Download-Code. Gerade für Sammler und Fans physischer Medien ist das eine herbe Enttäuschung. Die Kritik an dieser Entscheidung wird bereits lautstark in der Community diskutiert.

Wer sich die Collector’s Edition dennoch sichern möchte, muss sich beeilen: Die Sonderedition ist exklusiv über direct.playstation.com erhältlich und könnte schnell vergriffen sein. Dank der Optimierung für die PS5 Pro dürfen sich Spieler zudem auf verbesserte Grafik und Leistung freuen.

Death Stranding 2: On the Beach verspricht erneut ein einzigartiges Erlebnis mit einer epischen Story und innovativem Gameplay. Wer sich das ultimative Paket sichern will, sollte also nicht zu lange zögern!