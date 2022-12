Death Stranding 2 – Darum wurde die Story wegen Pandemie noch einmal umgeschrieben

Vor wenigen Tagen gab es Berichte, in denen Hideo Kojima sagte, dass die Story von Death Stranding 2 ursprünglich eine andere war und aufgrund der Corona-Pandemie umgeschrieben wurde. Nähere Details zu diesen Beweggründen verriet er jetzt im Interview.

Gegenüber IGN sagte Kojima, dass bereits das original Death Stranding (unser Review) eine Story über den aktuellen Zustand der Welt widerspiegelte. Mit der Corona-Pandemie habe sich das Weltbild erneut stark verändert und passte somit nicht mehr zur ursprünglichen Story von Death Stranding 2.

„Das war bei 9/11 [und Metal Gear Solid 2] genauso“, so Kojima. „Fiktion ändert sich, wenn etwas so Großes passiert. Wenn etwas passiert, was niemand für möglich gehalten hat, verlieren fiktionale Werke, die davor geschrieben wurden, als Unterhaltung an Wirkung. Deshalb habe ich DS2 auch von den Themen her komplett neu geschrieben. Du kannst nicht so tun, als wäre etwas so Großes nie passiert. Während die Spiele selbst auf Charakteren basieren, die nicht an unsere Realität gebunden sind, haben die Spieler selbst die Pandemie durchgemacht, und eine Geschichte, die vor dieser Erfahrung geschrieben wurde, würde einfach nicht auf die gleiche Weise bei ihnen ankommen, egal ob es sich um eine Fantasy-Geschichte handelt oder ein Sci-Fi-Eins.“