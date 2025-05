Death Stranding 2 – Das schönste Spiel dieser Generation?

Hideo Kojima liebt den großen Auftritt. Und mit Death Stranding 2: On the Beach steht sein neuestes Werk bereit, einmal mehr die Grenzen dessen zu sprengen, was ein Videospiel sein kann – optisch, inhaltlich, philosophisch. Schon jetzt gilt es als einer der visuell eindrucksvollsten Titel dieser Generation. Und das auf einer Plattform, die ohnehin nicht für Understatement bekannt ist: der PlayStation 5.

Technik trifft Vision: Zwei Grafikmodi für zwei Spielstile

Doch schön allein reicht nicht, wie die Erfahrung zeigt. Ein Spiel muss nicht nur beeindrucken, es muss auch laufen. Gut, dass Kojima Productions hier gleich zwei Wege anbietet: einen Qualitätsmodus mit 30 FPS und Fokus auf cineastischer Wiedergabetreue – und einen Leistungsmodus mit flüssigen 60 FPS, der nur geringfügige grafische Abstriche macht. Ein bisschen Pop-in hier, ein paar Grashalme zu spät da – für Action und Timing-Fanatiker ein fairer Deal.

Die jüngste Vorschau bestätigt: Beide Modi machen einen hervorragenden Eindruck. Besonders beeindruckend ist dabei, wie gut sich das Spiel in Bewegung anfühlt – selbst im Qualitätsmodus. Geoff Keighley persönlich lieferte zudem die Bestätigung: 30 FPS im High-Fidelity-Modus sind gesetzt. Und das alles auf einer Standard-PS5.

Interessant: Obwohl eine PS5 Pro-Version offiziell unterstützt wird, schweigt Kojima Productions bislang zu etwaigen technischen Upgrades. Möglich, dass sich hier noch Überraschungen verbergen – oder man einfach alles in das ohnehin schon imposante Grundspiel gesteckt hat. Denn das hat bereits Goldstatus erreicht, der Release am 26. Juni ist fix.

Zurück ins Unbekannte: Sams neue Reise beginnt in Mexiko

Inhaltlich beginnt Death Stranding 2 elf Monate nach Teil eins. Sam Bridges ist zurück – in Mexiko, diesmal nicht als einsamer Bote, sondern als Teil der Organisation Drawbridge, die eine zerbrochene Welt erneut verbinden will. Australien ist das nächste Ziel. Neue Schauplätze, neue Figuren, neue Fragen – und vermutlich wieder ein Haufen Pakete, die tragischerweise einen Wasserfall hinunterstürzen werden.

Ob cineastisch oder flüssig – Death Stranding 2 bietet für beide Lager etwas. Und könnte am Ende mehr sein als nur „eines der schönsten Spiele“: nämlich das emotional wie visuell prägendste Erlebnis dieser Konsolengeneration.

In Kürze lässt sich auch der Limited Edition DualSense Controller vorbestellen, der pünktlich zum Launch verfügbar sein wird.