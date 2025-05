Death Stranding 2 DualSense-Controller enthüllt, Details, Termin und Preis

Hideo Kojima ist zurück – und er hat wieder Hardware im Gepäck. Neben Death Stranding 2: On the Beach, das am 26. Juni 2025 erscheint, bringt Sony einen neuen DualSense Wireless Controller im limitierten Design heraus. Wer dachte, ein Gamepad könne keine Geschichte erzählen, hat Kojimas Stil noch nicht begriffen.

Ein Death Stranding-Controller wie aus der Spielwelt gefallen

Der Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition Controller, den Sony heute auf dem PlayStation Blog vorstellt, ist nicht bloß ein hübsch lackiertes Eingabegerät. Er ist ein Statement. Die auffällige Farbgebung in mattem Schwarz mit leuchtend orangen Akzenten und dem Logo der mysteriösen Organisation „Drawbridge“ sieht aus, als wäre sie direkt aus einem zerstörten Amerika importiert worden – ein Stück Ausrüstung für echte Porter.

Das Design entstand in enger Zusammenarbeit mit Kojima Productions, und das merkt man. Funktional bleibt alles beim bekannten DualSense-Standard – adaptives Trigger-Feedback, haptisches Vibrieren, eingebaute Mikrofone – aber das Look-and-Feel ist eindeutig Death Stranding. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Spielwelt und Realität mal wieder auf typisch Kojima-eske Art.

Der Death Stranding 2 Limited Edition Controller

Preis und Vorbestellung

Ab dem 22. Mai 2025 ist das gute Stück vorbestellbar, exklusiv über direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Einzelhändlern. Die Stückzahlen sind limitiert, der Preis liegt bei 84,99 € – kein Schnäppchen, aber für Fans der Serie ein Sammlerstück mit Symbolkraft.

Der Release fällt exakt auf den Launch von Death Stranding 2: On the Beach, dem heiß erwarteten Nachfolger des ambitionierten ersten Teils. Wer die Collector’s Edition oder Digital Deluxe Edition vorbestellt, darf sogar schon zwei Tage früher losmarschieren: ab dem 24. Juni.

Wer also mit Sam Bridges erneut die Menschheit retten will, kann dies stilecht tun – mit einem Controller, der aussieht, als hätte er selbst kilometerlange Wanderungen durch unwirtliches Gelände hinter sich. Nur, dass man danach kein Fußbad braucht.

Sony und Kojima liefern mal wieder mehr als nur ein Spiel. Sie liefern ein Erlebnis, bis ins Detail durchdesignt – und dieses Mal beginnt es direkt in deinen Händen.