Death Stranding 2 Editionen enthüllt: Collector’s Edition sorgt für Diskussionen

Die Death Stranding 2: On the Beach Collector’s Edition kostet stolze 249,99 Euro und enthält unter anderem:

Einmal mehr deutet sich ein Trend an: Man zahlt den vollen Preis, bekommt am Ende aber keine Disc. Ob es überhaupt eine physische Version geben wird, bleibt ungewiss – aktuell sieht es nicht danach aus.

Am gestrigen Abend hat Sony nicht nur das offizielle Release-Datum von Death Stranding 2: On the Beach enthüllt, sondern auch die verschiedenen Editionen vorgestellt , darunter die umstrittene Collector’s Edition. Die Vorbestellungen starten in Kürze, doch besonders die teuerste Variante sorgt für Unmut in der Community.

