Death Stranding 2: Ein neuer Tag bricht an – mit echten Konsequenzen

Mit Death Stranding 2: On the Beach steht nicht einfach nur ein Sequel in den Startlöchern – es ist ein weiteres Kapitel aus dem kreativen Wahnsinnslabor von Hideo Kojima. Nach ausführlichen Hands-on-Eindrücken wurde das Spiel offiziell mit dem Goldstatus ausgezeichnet und nähert sich mit schnellen Schritten seinem Release am 26. Juni. Doch bei all den spektakulären Neuerungen sticht besonders eine ins Auge: der Tag-/Nacht-Zyklus – eine scheinbar simple Mechanik, die jedoch für das Gameplay von geradezu fundamentaler Bedeutung ist.

Wie der Tag-/Nacht-Zyklus das Gameplay verändert

Wer den ersten Teil gespielt hat, weiß, dass Kojimas dystopische Paketboten-Saga weniger auf klassische Action als auf entschleunigte Navigation durch ein feindliches, von Geisterwesen bevölkertes Terrain setzt. Genau hier bringt der neue Zeitverlauf eine frische Dimension ins Spiel: Tagsüber sieht man mehr, hat aber auch mit sichtbarer werdenden Bedrohungen zu kämpfen. Nachts dagegen schleichen sich Spieler leichter an, was jedoch auf Kosten der Sichtweite geht – und in Death Stranding kann ein falscher Tritt bekanntlich der Anfang vom Ende sein.

Warum also diese Neuerung, die im ersten Teil noch komplett fehlte? In einem Interview mit IGN liefert Kojima selbst die Antwort: Nicht nur wollte er eine lebendigere Welt erschaffen, sondern auch eine filmischere. Sonnenauf- und -untergänge waren technisch im Vorgänger schlicht nicht möglich – nun aber schon. Und das hat Konsequenzen, die weit über eine hübschere Himmelskulisse hinausgehen.

„Die Zwischensequenzen verändern sich je nach Tageszeit“, erklärt Kojima – was bedeutet, dass jede Spielerfahrung einzigartig sein kann. Wer etwa in der Morgendämmerung eine Story-Sequenz erlebt, sieht etwas völlig anderes als jemand, der dieselbe Szene nachts auslöst. Diese filmische Dynamik hat allerdings ihren Preis: Die Nachtszenen waren anfangs zu dunkel, viele Lichtquellen mussten neu ausbalanciert werden. Es ist der Preis dafür, ein Spiel wie einen interaktiven Film zu gestalten – ohne dabei den Spielspaß zu verlieren.

Kino trifft Gameplay: Kojimas Vision von Zeit und Atmosphäre

Und was ist mit Spielern, die nachts lieber nicht unterwegs sind? Auch dafür hat Kojima gesorgt: Anders als in Metal Gear Solid 5, wo man mit einer Zigarette die Zeit vorspulen konnte, geht’s hier etwas gesünder zu – nämlich per Rückzug in einen privaten Raum mit Schlafoption. Ein Kniff, der nicht nur elegant, sondern auch immersiv wirkt.

Death Stranding 2: On the Beach verspricht also mehr als nur eine Fortsetzung – es ist ein Spiel, das Zeit neu definiert, visuell wie spielerisch. Und vielleicht liegt in dieser neuen Mechanik genau der Schlüssel, der Kojimas Vision von interaktivem Kino ein Stück näher bringt.