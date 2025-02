Death Stranding 2: Ein unerwartetes Update und gute Nachrichten für Fans

Fans können also gespannt sein: Was wird Kojima diesmal für uns bereithalten? Und vor allem – sind wir wirklich bereit für die Antworten?

Sony hat die offizielle Produktseite für „ Death Stranding 2: On the Beach “ aktualisiert – nur wenige Tage vor Hideo Kojimas mit Spannung erwartetem Panel auf der SXSW . Während die Änderungen subtil erscheinen, liefern sie doch einige aufschlussreiche Details zu dem kommenden PS5-Exklusivtitel, der später in diesem Jahr erscheinen soll.

What do you think?