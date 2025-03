Death Stranding 2 erscheint am 26. Juni 2025 – Collector’s Edition & Trailer enthüllt

Mit der neuesten Version der Decima Engine von Guerrilla Games präsentiert sich Death Stranding 2 in atemberaubender Grafik. Der neue Trailer zeigt sowohl Gameplay-Szenen als auch In-Engine-Sequenzen, die einen tiefen Einblick in das postapokalyptische Universum gewähren. Die filmreife Inszenierung bleibt typisch für Kojima, ebenso wie die düstere Atmosphäre und surrealen Kreaturen, die Sam und Fragile auf ihrer Reise begegnen werden.

Das mit Spannung erwartete SXSW-Event zu Death Stranding 2: On the Beach brachte endlich die lang ersehnte Enthüllung: Hideo Kojima präsentierte einen brandneuen Trailer und gab den offiziellen Release-Termin bekannt. Sam Bridges kehrt am 26. Juni 2025 exklusiv auf der PlayStation 5 zurück, um erneut eine mysteriöse und gefährliche Welt zu durchqueren.

