Death Stranding 2 – Erste Stunde Gameplay und PS5 Pro-Modi geleakt

Knapp eine Woche vor dem offiziellen Release von Death Stranding 2: On the Beach ist die erste komplette Spielstunde im Netz gelandet. Verantwortlich dafür ist ein Reddit-Nutzer, der offenbar überraschend früh an eine physische Kopie des Spiels gekommen ist.

Neben einem Foto der Verpackung hat der Nutzer mehrere Screenshots direkt aus dem Spiel veröffentlicht – darunter auch Szenen aus der Eröffnung. Die Bilder kursieren bereits auf verschiedenen Plattformen und geben erste visuelle Eindrücke vom Gameplay, dem Interface und der technischen Umsetzung auf der PS5 Pro.

PS5 Pro: Performance-Modus mit über 60 FPS – kein Balanced-Modus

Die geleakten Infos stammen unter anderem von der PS5 Pro-Version des Spiels und erlauben einen ersten Blick auf die verfügbaren Grafikmodi. Der Reddit-Nutzer berichtet, dass die Performance-Option ein „ziemlich gutes“ Bild liefert – trotz reduziertem Rendering im Vergleich zum Qualitätsmodus. Dabei soll die Auflösung per Sony-eigener PSSR-Technologie hochskaliert werden, die erstmals bei der PS5 Pro zum Einsatz kommt.

Ein Balanced-Modus fehlt laut aktuellem Stand vollständig, könnte aber mit einem Day One-Patch nachgereicht werden. Dafür läuft das Spiel im Performance-Modus auf 120-Hz-Displays offenbar mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde – in Kombination mit VRR vermutlich ohne größere Einbrüche. Unterschiede bei der Beleuchtung zwischen den Modi konnte der Spieler bislang nicht eindeutig feststellen.

Vorerst bleibt abzuwarten, ob bis zum finalen Release noch weitere Grafikoptionen nachgereicht oder angepasst werden, bleibt abzuwarten.

Zwischen Infohunger und Spoilergefahr

Die geleakte erste Spielstunde (inzwischen offline) dürfte für viele Neugierige verlockend sein – sie liefert konkrete Eindrücke vom Gameplay und zeigt, wie Kojima Productions an den Nachfolger des polarisierenden ersten Teils herangegangen ist. Gleichzeitig bedeutet das aber auch: Spoilergefahr. Zudem wird hier offenbart, dass Death Stranding 2 weiterhin an den altbekannten Schwächen leidet.

Wer sich überraschen lassen will, sollte YouTube, Reddit und X aktuell eher meiden – oder zumindest muten, was Death Stranding 2 betrifft. Offiziell kommentiert wurde der Leak bisher nicht, weder von Sony noch von Kojima selbst.

Dass ganze Spielstunden vor Release auftauchen, ist selbst in Leak-zeiten eher selten. Zwar bleibt die inhaltliche Analyse bislang oberflächlich, doch die ersten Szenen machen deutlich: Death Stranding 2 ist technisch auf der PS5 Pro solide unterwegs – und stilistisch klar Kojima.

Habt ihr euch die geleakten Szenen schon angesehen oder haltet ihr euch komplett fern? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da.