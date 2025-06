Death Stranding 2 – Ersteindrücke zeigen mehr Action – aber auch altbekannte Stolpersteine

Es gibt Spiele, bei denen man nie ganz sicher ist, ob man sie eigentlich gespielt oder nur durchlitten hat. „Death Stranding“ war genau ein solcher Fall. Wer nicht gerade eine Schwäche für meterhohe Pakete, BT-Schleimwesen und Hideo Kojimas kryptisches Worldbuilding hatte, dürfte früh ausgestiegen sein. Doch wurde die damalige Kritik genutzt, um bei „Death Standing 2” nicht denselben Fehler zu machen?

Im neuen Preview-Video beschreibt IGN einige Eindrücke aus dem frühen Review-Zugang zu „Death Stranding 2“. Und eines wird schnell klar: Die Handlung dürfte wieder genau das liefern, was Kojima-Fans lieben – und was andere Spieler eher ratlos zurücklässt. Enigmatische Figuren wie Elle Fannings „Tomorrow“, erneut philosophische Monologe über Leben, Tod und Menschlichkeit, dazu bedrohlich schöne Ruinen einer untergehenden Welt. Wer den ersten Teil mochte, dürfte sich hier wie zu Hause fühlen.

Mehr Action, weniger Frust?

Doch nicht nur das Setting verspricht Kontinuität. Auch spielerisch bleibt „Death Stranding 2“ zunächst seiner DNA treu – setzt dabei aber stärker auf Action. Laut IGN orientiert sich das neue Gameplay spürbar mehr an „Tactical Espionage Action“ im Metal Gear-Stil. Neue Waffen, mehr Kampfoptionen, verbesserte Routenplanung und aufrüstbare Hilfssysteme sollen die ermüdenden Laufpassagen des ersten Teils entschärfen.

Das ist auch bitter nötig: Rückblickend waren viele Spieler damals genervt – zu eintönig, zu langatmig, zu viel Regen. Erst Jahre später überzeugte das überarbeitete Spielerlebnis mit neuen Tools, Fahrzeugen und Online-Features. Ob „Death Stranding 2“ diese Qualität von Anfang an bietet, bleibt abzuwarten. Erste Hinweise deuten immerhin darauf hin, dass viele Komfortfunktionen diesmal nicht bis zum dritten Kapitel auf sich warten lassen.

Was hingegen weiterhin Geschmackssache bleibt, ist das Kampfsystem. Die BT-Begegnungen beschreibt IGN weiterhin als „trudging“, also schleppend und wenig befriedigend. Auch menschliche Gegner mit ihren gelben Schutzanzügen scheinen eher Stealth-Zwang als Spannung zu erzeugen. Dass der zweite Teil nun eine dynamischere Herangehensweise ermöglicht, stimmt zumindest hoffnungsvoll.

Große Versprechen, aber auch bekannte Baustellen

„Death Stranding 2“ wirkt in diesem Ersteindruck wie der Versuch, ein sperriges Meisterwerk zugänglicher zu machen, ohne dabei seine Identität zu opfern. Wer schon beim ersten Teil ausgestiegen ist, dürfte auch hier Schwierigkeiten haben, einen Zugang zu finden – trotz schöner Bilder und mehr Knarren. Wer sich aber auf Kojimas Wundertüte einlässt, bekommt wohl wieder das, was man sonst nirgends bekommt: ein postapokalyptisches Roadmovie mit philosophischem Unterton – und der Hoffnung, dass das Spiel diesmal nicht nur zuschauen will, sondern auch spielen lässt.

Die finalen Eindrücke zu „Death Stranding 2” werden am 23. Juni veröffentlicht, sobald das offizielle Review-Embargo fällt. Wer noch einmal zurückblicken möchte, findet anbei ein Recap-Video, das Sony veröffentlicht hat.