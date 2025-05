Death Stranding 2: Hideo Kojima und Fatih Akin sprechen in Cannes über Storytelling und Technologie

Im Rahmen der Programmreihe Cannes Next des Marché du Film treffen am heutigen Sonntag zwei kreative Schwergewichte aufeinander: Hideo Kojima, Schöpfer von Death Stranding 2: On the Beach, und Regisseur Fatih Akin.

In einem gemeinsamen Panel diskutieren sie, wie Technologie ihre Art des Geschichtenerzählens beeinflusst, wie sie mit Schauspielern arbeiten und welche Rolle digitale Innovationen in ihren Projekten spielen.

Das Gespräch trägt den Titel „How does technology influence storytelling?“ und findet am 18. Mai um 17:15 Uhr MESZ auf der Hauptbühne (Riviera) des Marché du Film statt. Wer nicht vor Ort ist, kann das Panel per Livestream auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen von PlayStation Frankreich verfolgen