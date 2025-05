Death Stranding 2: Hideo Kojimas Strand-Epos ist fertig – und ein neues Gameplay

Die Pakete sind geschnürt, der Strand ruft: Death Stranding 2: On the Beach hat offiziell den Goldstatus erreicht. Das bedeutet, dass die Hauptentwicklung abgeschlossen ist und die Master-Version des Spiels auf dem Weg ins Presswerk ist – bereit für den großen PS5-Release am 26. Juni. Für Branchen-Laien: „Goldstatus“ ist der Moment, in dem ein Spiel physisch produziert werden kann, auch wenn Day-One-Patches heute fast schon zum guten Ton gehören.

Passend zur Ankündigung ließ sich Hideo Kojima auf X zu einem knappen „Die Reise beginnt bald.“ hinreißen – gewohnt kryptisch, gewohnt Kojima. Doch wer den ersten Teil gespielt hat, weiß: Diese Reise wird alles andere als gewöhnlich. Erste Hands-on-Berichte der Fachpresse sprechen von einem rundum verbesserten Erlebnis – intensiver, emotionaler, wuchtiger. Von „künstlerischer Vision auf Blockbuster-Niveau“ ist die Rede, manche sprechen gar von Kojimas bisher bestem Werk.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1920748671932432797

Und was erwartet uns? Laut Gerüchten und ersten Einschätzungen könnte die Story satte 75 Stunden beanspruchen – und das ohne stundenlange Schneewanderungen, hoffen wir. Die Fortsetzung soll mehr Gameplay-Tiefe bieten, neue Charaktere wie Elle Fanning und Shioli Kutsuna einführen und mit noch surrealeren Sequenzen aufwarten als der ohnehin schon absurde erste Teil. Das neueste Gameplay-Material zeigt eine Mischung aus melancholischem Roadtrip, Horrortrip und Actiontrip – Kojima eben.

Death Stranding 2 Early Access für Ungeduldige

Für besonders Ungeduldige gibt es außerdem einen kleinen Vorteil: Wer zur Digital Deluxe Edition greift, darf bereits am 24. Juni loslegen – zwei Tage früher als der Rest der Welt.

Egal ob man den ersten Teil geliebt oder gehasst hat, Death Stranding 2 wird Gesprächsthema sein. Und eines scheint sicher: Kojima liefert kein Spiel von der Stange – sondern wieder einmal ein Erlebnis, das zwischen Kunst und Wahnsinn balanciert.