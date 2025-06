Death Stranding 2 im Technik-Test – Auf der PS5 noch genial – oder schon veraltet?

Mit Death Stranding 2: On the Beach erscheint eines der visuell eindrucksvollsten Spiele dieser Konsolengeneration – und es überrascht nicht, dass die ersten Testberichte überwiegend positiv ausfallen. Doch während Inhalt und Inszenierung auf breiter Front überzeugen, rückt bei vielen PlayStation-Spielern eine andere Frage in den Fokus: Wie schlägt sich das Spiel technisch – insbesondere auf der PS5 im Vergleich zur PS5 Pro?

PS5 Pro: Qualitätsmodus ohne Relevanz?

Die Analyse von Digital Foundry, einem der zuverlässigsten technischen Gradmesser der Branche, bringt klare Erkenntnisse: Auf der PS5 Pro ist der Unterschied zwischen dem Qualitäts- und dem Leistungsmodus minimal. Beide liefern ein fast identisches visuelles Erlebnis – mit dem entscheidenden Unterschied, dass der Leistungsmodus deutlich flüssiger läuft.

Die Empfehlung fällt entsprechend nüchtern aus: Wer eine PS5 Pro besitzt, kann den Qualitätsmodus getrost ignorieren. Die Vorteile in der Darstellungsqualität sind so gering, dass der Verlust von 30 auf 60 Bildern pro Sekunde den Ausschlag gibt – und zwar deutlich. Death Stranding 2 profitiert von der höheren Bildrate nicht nur in hektischen Momenten, sondern wirkt insgesamt geschmeidiger und präziser steuerbar. Der Qualitätsmodus hingegen bietet kaum Mehrwert – weder für das Auge noch für das Spielgefühl.

Standard-PS5: Kompromisse unausweichlich

Weniger eindeutig ist die Lage auf der Standard-PS5. Hier gibt es – laut Digital Foundry – einen „subtilen, aber bedeutsamen“ Unterschied bei der Darstellung entfernter Landschaftselemente. Insbesondere das Gelände wirkt im Qualitätsmodus schärfer und plastischer, während im Leistungsmodus deutlichere Abstriche bei der Renderdistanz gemacht werden müssen.

Doch diese Wahl ist nicht nur technisch, sondern auch subjektiv. Für Spieler, die sich an Rucklern bei 30 FPS stören, ist der Leistungsmodus trotz der optischen Einschränkungen oft die bessere Wahl. Viele empfinden die flüssige Bildrate als unverzichtbar – insbesondere in einem Spiel, das viel über Atmosphäre und Bewegung funktioniert.

Die Entscheidung hängt also stark davon ab, wie empfindlich man auf Bildwiederholraten reagiert und welchen Stellenwert man einer sauberen Bildqualität beimisst. Technisch lässt sich festhalten: Die PS5 Pro bringt einen echten Vorteil in der Flexibilität – nicht zwingend in der Grafik selbst, aber in der Möglichkeit, Leistung und Qualität nahezu ohne Kompromisse zu kombinieren.

Technisch überragend – aber nicht auf jeder Konsole gleich

Death Stranding 2 zeigt, wie gut Sony seine Hardware kennt – und wie gut Kojima Productions mit der Decima-Engine arbeitet. Doch es zeigt auch die beginnende Diskrepanz zwischen PS5 und PS5 Pro. Wer das Maximum aus dem Spiel holen will, hat mit der PS5 Pro schlicht mehr Spielraum, ohne nennenswerte grafische Einbußen in Kauf nehmen zu müssen.

Besitzer der Standard-PS5 müssen hingegen abwägen: Schärfere Bilder oder flüssigeres Gameplay? Die gute Nachricht: Death Stranding 2 läuft auf beiden Systemen stabil und bleibt optisch eindrucksvoll. Die weniger gute: Die Generation der fließenden Kompromisse ist in vollem Gange. Weitere Eindrücke aus dem Spiel liefert euch unser aktuelles Review. Einen direkten Vergleich zwischen dem Original und DS2 liefert euch unten der Youtuber Nick930.

Wie relevant ist euch Bildqualität im Vergleich zu flüssigem Gameplay? Nutzt ihr überhaupt noch den Qualitätsmodus – oder ist 30 FPS mittlerweile untragbar?