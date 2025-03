Death Stranding 2: Innovatives Feature kehrt zurück

Sony und Kojima Productions haben neue Details zu Death Stranding 2: On the Beach enthüllt. Eine Aktualisierung des PlayStation Store-Eintrags bestätigt, dass das Spiel erneut auf asynchronen Multiplayer setzt – ein Markenzeichen des ersten Teils. Spieler werden also wieder indirekt miteinander interagieren können, ohne gleichzeitig online sein zu müssen.

Social Strand Gameplay

Der Store-Eintrag beschreibt das Feature als „Social Strand Gameplay“. Das bedeutet: Aktionen eines Spielers können die Erfahrung anderer beeinflussen. Wer eine Leiter oder ein Kletterseil hinterlässt, erleichtert so möglicherweise einem anderen Spieler die Reise. Diese Mechanik schuf bereits im ersten Death Stranding ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl – und das ganz ohne klassisches Multiplayer-Chaos. Eine gute Nachricht für alle, die Online-Funktionen schätzen: Death Stranding 2 wird hierfür kein PlayStation Plus-Abo erfordern.

Neben der Rückkehr des Multiplayer-Features hebt die Store-Beschreibung weitere Aspekte des Spiels hervor. Death Stranding 2: On the Beach wird eine „einzigartige und erforschbare Welt“ bieten, mit anpassbaren Kämpfen und einer fesselnden Geschichte. Auch Protagonist Sam Bridges kehrt zurück – diesmal jedoch nicht allein. Die offizielle Beschreibung verspricht eine epische Reise voller Herausforderungen, Feinde und existenzieller Fragen: „Hätten wir uns verbinden sollen?“

Mehr Infos bald – SXSW-Panel in Sicht

Diese Enthüllungen kommen kurz vor einem wichtigen Event: Am 9. März 2025 werden Sony und Kojima Productions im Rahmen der SXSW weitere Details zu Death Stranding 2: On the Beach präsentieren. Fans dürfen also gespannt sein, welche Überraschungen Hideo Kojima diesmal bereithält. Bleibt nur noch die Frage: Wie wird er diesmal die Grenzen des Gameplays verschieben?

Death Stranding 2 soll noch 2025 erscheinen.