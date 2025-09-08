Death Stranding 2: Kojima enthüllt versteckte Geburtstags-Szene mit Elle Fanning

Hideo Kojima ist bekannt dafür, Spiele mit versteckten Details, kryptischen Botschaften und gelegentlich skurrilen Ideen zu spicken. Jetzt bestätigte der Game Director, dass Death Stranding 2 eine Zwischensequenz enthält, die nur am Geburtstag des Spielers ausgelöst wird, und die Entstehungsgeschichte klingt fast wie ein Mini-Drama am Set.

In einem aktuellen X-Post teilte Kojima einen Mitschnitt der Dreharbeiten. Darin ist zu sehen, wie Schauspielerin Elle Fanning – sie spielt in Death Stranding 2 die Figur Tomorrow – während einer Aufnahme plötzlich mit einer Geburtstagstorte überrascht wurde. Das Besondere: Ihr echter Geburtstag fiel exakt auf den Drehtag.

Der Dreh mit Kuchen und BB-Zuckerguss

„Wir hatten die eigentliche Szene schon im Kasten, baten aber um eine Backup-Aufnahme“, erklärte Kojima. In Wirklichkeit diente der zusätzliche Take nur dazu, Fanning zu überraschen. Während sie die Motion-Capture-Bühne betrat, stimmten die anwesenden Kollegen ein Geburtstagslied an, begleitet von leicht schräg anmutender Musik.

Dann trat Kojima selbst auf die Bühne, in der Hand ein rosa Kuchen, verziert mit einer Figur von BB-28. „Ich!?“, soll Fanning lachend reagiert haben, bevor sie sich bedankte. Laut Kojima wurde genau diese improvisierte Aufnahme ins Spiel übernommen.

Kojimas Handschrift

Dass Kojima seine Stars gerne zelebriert, ist kein Geheimnis. Bereits bei Death Stranding fiel auf, dass jede Hauptrolle ausgiebig ins Rampenlicht gerückt wurde. Fannings Überraschung ist also nicht nur ein Geburtstagsgeschenk, sondern auch ein weiterer Beweis für Kojimas Vorliebe, Schauspieler nicht nur als Darsteller, sondern als zentrale Figuren seiner Spiele zu inszenieren.

Für Spieler heißt das: Wer Death Stranding 2 an seinem echten Geburtstag startet, bekommt eine exklusive Szene zu sehen, eine Tradition, die bereits im ersten Teil in kleinerer Form existierte, nun aber noch persönlicher wirkt.